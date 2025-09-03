כיכר השבת
זה הרי היה צפוי. אף אחד לא חשב שעשרות בנות יישארו בבית אחרי פתיחת שנת הלימודים. אז למה, למה צריך השבתה של 3 ימים בהם עשרות בנות ישראל הורידו דמעה כנחל וטמנו את עצמן בבית בבושה שאף אחד לא יכול לתאר? בכל מקרה, העיקר שהסאגה הירושלמית הסתיימה לה, וככל הנראה, גם הסערה ב עומדת בפני סיום. האם שנה הבאה נדווח בדה ז'ה וו על אותה סיטואציה בדיוק? נקווה שלא. כל הפרטים על המתווים בי-ם ובית שמש, בכתבת הווידאו שלפניכם.

חברון פינת באבוב

מי שלא ראה את שמחת תלמידי ישיבת עץ חיים - באבוב בבני ברק, בזמן שיעורו המפתיע של ראש ישיבת חברון הגאון רבי דוד כהן, לא ראה שמחת התורה מימיו. תלמידי הישיבה החסידית "התנפלו" על חבר המועצת הליטאי העומד בראשות אחת מ-2 הישיבות הטובות ביותר במגזר הליטאי, "תקפו" אותו בשאלות והותירו אותו זמן רב אחרי השיעור, בהיכל ישיבתם. אשרי עין ראתה.

ביסמוט מציב מראה

לח"כים המיובשים באופוזיציה לא הוצבה מראה שקופה כל כך כבר המון זמן. אבל ביסמוט, איש תקשורת ותיק ופוליטיקאי מתחיל (יחסית כמובן. הכל יחסי) פשוט "התפוצץ" על האופזיציה והוכיח להם, שאולי דברים רבים עומדים בראש מעיינם הפוליטי, אבל חוק לגיוס לא אחד מהם. כל הפרטים מהעימות הסוער - בכתבת הווידאו שלפניכם.

אינטרנט כשר

גולשי האינטרנט המסונן, נחשפו בשבוע האחרון לאתר חדשות חדש וכשר למהדרין. מטבע הדברים - כל אתר חדש מתקבל בחשדנות אבל הצצה קטנה פנימה חושפת כי מאחורי האתר החדש עומדים עורכים מנוסים וזו הסיבה שכל החדשות מתעדכנות שם במהירות שאינה אופיינית לאתר מתחיל. שווה בדיקה.

