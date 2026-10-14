סיגריה. אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

פרק 9: אחד הסיפורים הציוריים והאנושיים ביותר על חיי היום-יום בחצר שטרויס, המגלה טפח מדמותו הפנימית של רבי איצ'לה בלאזר הרחק מכתלי בית המדרש, מגיע מפי הרבנית עצמה – רעייתו. כאשר הגיעו אורחים לביתם שבחצר, נהגה הרבנית להושיבם במרפסת הבית, שכונתה "קורידור", וכך סיפרה פעם:

מרתף הניסים והישועות של בעלי תנועת המוסר בחצר שטרויס נחשף! – מחקר מצולם מאת ישראל שפירא וצוות חוקרים - צילום: באדיבות ערוץ היוטיוב ישראל שפירא 10 10 0:00 / 53:21 מרתף הניסים והישועות של בעלי תנועת המוסר בחצר שטרויס נחשף! – מחקר מצולם מאת ישראל שפירא וצוות חוקרים ( צילום: באדיבות ערוץ היוטיוב ישראל שפירא )

כששאלה אותו הרבנית לפשר הדבר, השיב לה רבי איצ'לה: "בתחילה כאשר עמדתי והבטתי למטה, היה זה משום שתיכף כאשר השלכתי את שיירי הסיגריה, דאגתי לנפשי שמא עשיתי 'בור' או 'אש' ברשות הרבים, ועלול מאן דהו להינזק על ידי. אולם משנוכחתי לראות כי הסיגריה מונחת במקום שאין העוברים ושבים מתהלכים בו, נחה דעתי וחזרתי למקומי...".

ואז, כעבור רגע נוסף, הוסיף ואמר: "שמא עדיין הסיגריה לא כלתה, ונותר בה אפשרות של עוד שאיפות עישון – אם כן איזה היתר יש לי להשליך את מה שהקב"ה נתן לי במתנה, ואיזו רשות יש לי שלא להשתמש במתנת שמים זו עד כלותה? לפיכך ירדתי מיד והגבהתי את שיירי הסיגריה".

המעשה הזה מזכיר את במידתו של יעקב אבינו אשר "חזר על פכים קטנים" – כמאמר הגמרא, "מכאן לצדיקים שחביב עליהם ממונם יותר מגופם, וכל כך למה? לפי שאין פושטין ידיהם בגזל". כלומר, לא חוסר אכפתיות מן העולם עמד כאן על הפרק, אלא זהירות קיצונית בשני כיוונים בבת אחת בו-זמנית – שלא להזיק לזולת מצד אחד, ושלא לבזבז אפילו מתת קטנה וחסרת ערך לכאורה שהעולם מעניק, מצד שני.

מכתב יד קודשו של הגה"צ רבי אריה לייב (לייבצ'יק) ברוידא זצוק"ל לצד תואר פניו בחצר שטרויס. המכתב טרם פורסם, ויפורסם פה בהמשך ( צילום: ישראל שפירא )

לא רק רבי איצ'לה עצמו זכה להערצה כה גדולה בחייו - גם הרבנית אשתו נחשבה בעיני בני דורם לדמות של ממש. סיפור נוסף, המתאר את מעמדה בעיני גדולי הדור, נוגע ל"סבא מסלבודקא", רבי נתן צבי פינקל, בתקופה שכבר שהה בחברון. פעם שבו אליו מספר תלמידים מנסיעה לירושלים, ופנה אליהם הסבא בשאלות: "הייתם בכותל?" – "כן", השיבו. "בקבר רחל היית?" – "כן", ענו גם על כך. "אצל הרבנית בלאזר הייתם?" – ואז נאלצו התלמידים להודות: "לא". לשמע התשובה, התרה בהם הסבא מסלבודקא שבפעם הבאה שיגיעו לירושלים, ידאגו לבקר גם אצל הרבנית – כה רבה הייתה הערצתו כלפי "אשת חבר כחבר דמי".

המשך יבוא...

מקורות: ספר תולדות רבי יצחק בלאזר ("רבי איצלה פטרבורגר"), שנאסף בידי נכדו הרב מרדכי בלאזר ז"ל ויצא לאור בסיוע ועד "שפתי חכמים", תשע"ד.