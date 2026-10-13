כך שילבו תלמידי הסבא מקלם למדנות עם מוסר בחצר שטרויס

פרק 8: בטיבורה של חצר שטרויס הירושלמית, הקימו רבי ברוך מרכוס ורבי שמואל הלל שיינקר את ישיבתם – שני צורבים צעירים מתלמידי הסבא מקלם, שעלו ארצה בשנת תרנ"ב. על ה"בלנק" הרשמי של הישיבה, שנועד למכתבים וקבלות, נכתב: "בית התלמוד וישיבת אור חדש הפנימי בעיה"ק ירושלים תובב"א – נוסד תרנ"ז ברוח ישראל סבא קדישא גאון ישראל סאלנטער זי"ע, על ידי תלמידו... רבי שמחה מרדכי זיו מקלם זי"ע".
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בכ"א חשון תרנ"ט, פנו לומדי "אור חדש" במכתב הכתרה רשמי אל רבי יוסף חיים זוננפלד, רב הישוב הישן בירושלים, בבקשה נרגשת: "שימלא נא חפצנו... להיות לנו לראש מתיבתא ותורה נבקש מפיהו". רבי יוסף חיים נענה לבקשתם, וקיבל על עצמו את תפקיד ראש הישיבה.
מרגע קבלת המינוי, החל רבי יוסף חיים למסור בישיבה שיעורים יומיים שנודעו בעמקותם. הוא נהג לפתוח כל שיעור בלימוד פרק מתוך ספר "חובת הלבבות" לרבנו בחיי אבן פקודה – מנהג שכפי שציין רבי יצחק בלאזר עצמו בשעתו, כך היה נוהג גם בעל ה"חתם סופר".
מנהג זה, המשלב לימוד הלכתי-עיוני עם עיסוק שיטתי במידות הנפש ובחובות הלב, ביטא בדיוק את הרוח שביקשו מייסדי "אור חדש" להנחיל בישיבתם – שילוב בין למדנות לבין עבודת המוסר הפנימית.
מאותה נקודה ואילך, החל המקום לפרוח ולשמש "בית ועד" של ממש לחכמי התורה והיראה של ירושלים. הישיבה הפכה למוסד מוכר ומיוחס, שמשך אליו תלמידי חכמים ואנשי מעלה מרחבי העיר.
תהילתה של "אור חדש" חרגה גם מגבולות ירושלים עצמה: מכתבים שנשלחו אליה מחו"ל, מקהילות ותומכים באירופה, נשאו על גביהם כתובת פשוטה ותמציתית – "ראשי ומנהלי ישיבת אור חדש, חצר שטרויס, ירושלים". זו הייתה כתובת שכל דוור ברחבי אירופה כבר ידע למצוא, עדות למוניטין שרכשה הישיבה תוך זמן קצר יחסית מהקמתה.
כך, בתוך שנים ספורות, הפכה חצר שטרויס לישיבה מוסדרת בעלת הנהגה, מנהגים קבועים, ותפוצה בינלאומית של תומכים ומכתבים – תשתית מוצקה שעליה יבנה בהמשך, עם עלייתו של רבי יצחק בלאזר, השיא הרוחני הגדול ביותר בתולדות המקום.
המשך יבוא...
מקורות: ספר תולדות רבי יצחק בלאזר ("רבי איצלה פטרבורגר"), שנאסף בידי נכדו הרב מרדכי בלאזר ז"ל ויצא לאור בסיוע ועד "שפתי חכמים", תשע"ד.
- ישראל שפירא - היסטוריון ומרצה בכיר, חוקר ארץ ישראל ומדריך טיולים | מחבר הספרים 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים', 'עזה מאז ולתמיד', 'המקומות הקדושים בלבנון', ו'סודות המכבים' | לתגובות, הערות, לשליחת חומרים ורעיונות ולהזמנת הרצאות, נא לפנות לכתובת אימייל: sisraerl@gmail.com