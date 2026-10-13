כך שילבו תלמידי הסבא מקלם למדנות עם מוסר בחצר שטרויס

דמותו של הגרי"ח זוננפלד בקירות חצר שטרויס בימינו ( צילום: ישראל שפירא )

פרק 8: בטיבורה של חצר שטרויס הירושלמית, הקימו רבי ברוך מרכוס ורבי שמואל הלל שיינקר את ישיבתם – שני צורבים צעירים מתלמידי הסבא מקלם, שעלו ארצה בשנת תרנ"ב. על ה"בלנק" הרשמי של הישיבה, שנועד למכתבים וקבלות, נכתב: "בית התלמוד וישיבת אור חדש הפנימי בעיה"ק ירושלים תובב"א – נוסד תרנ"ז ברוח ישראל סבא קדישא גאון ישראל סאלנטער זי"ע, על ידי תלמידו... רבי שמחה מרדכי זיו מקלם זי"ע".

מרתף הניסים והישועות של בעלי תנועת המוסר בחצר שטרויס נחשף! – מחקר מצולם מאת ישראל שפירא וצוות חוקרים - צילום: באדיבות ערוץ היוטיוב ישראל שפירא 10 10 0:00 / 53:21 מרתף הניסים והישועות של בעלי תנועת המוסר בחצר שטרויס נחשף! – מחקר מצולם מאת ישראל שפירא וצוות חוקרים ( צילום: באדיבות ערוץ היוטיוב ישראל שפירא )

מרגע קבלת המינוי, החל רבי יוסף חיים למסור בישיבה שיעורים יומיים שנודעו בעמקותם. הוא נהג לפתוח כל שיעור בלימוד פרק מתוך ספר "חובת הלבבות" לרבנו בחיי אבן פקודה – מנהג שכפי שציין רבי יצחק בלאזר עצמו בשעתו, כך היה נוהג גם בעל ה"חתם סופר".

מנהג זה, המשלב לימוד הלכתי-עיוני עם עיסוק שיטתי במידות הנפש ובחובות הלב, ביטא בדיוק את הרוח שביקשו מייסדי "אור חדש" להנחיל בישיבתם – שילוב בין למדנות לבין עבודת המוסר הפנימית.

קנקן אגירה במרתף הניסים והישועות בחצר שטרויס מתקופת בעלי תנועת המוסר ( צילום: ישראל שפירא )

מאותה נקודה ואילך, החל המקום לפרוח ולשמש "בית ועד" של ממש לחכמי התורה והיראה של ירושלים. הישיבה הפכה למוסד מוכר ומיוחס, שמשך אליו תלמידי חכמים ואנשי מעלה מרחבי העיר.

תהילתה של "אור חדש" חרגה גם מגבולות ירושלים עצמה: מכתבים שנשלחו אליה מחו"ל, מקהילות ותומכים באירופה, נשאו על גביהם כתובת פשוטה ותמציתית – "ראשי ומנהלי ישיבת אור חדש, חצר שטרויס, ירושלים". זו הייתה כתובת שכל דוור ברחבי אירופה כבר ידע למצוא, עדות למוניטין שרכשה הישיבה תוך זמן קצר יחסית מהקמתה.

כך, בתוך שנים ספורות, הפכה חצר שטרויס לישיבה מוסדרת בעלת הנהגה, מנהגים קבועים, ותפוצה בינלאומית של תומכים ומכתבים – תשתית מוצקה שעליה יבנה בהמשך, עם עלייתו של רבי יצחק בלאזר, השיא הרוחני הגדול ביותר בתולדות המקום.

המשך יבוא...

מקורות: ספר תולדות רבי יצחק בלאזר ("רבי איצלה פטרבורגר"), שנאסף בידי נכדו הרב מרדכי בלאזר ז"ל ויצא לאור בסיוע ועד "שפתי חכמים", תשע"ד.