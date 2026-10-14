דברי סולברג - צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית 10 10 0:00 / 1:06 דברי סולברג ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, ביקר היום (רביעי) במרכז המבצעי הלוגיסטי של ועדת הבחירות המרכזית בשוהם, 13 ימים לפני פתיחת הקלפיות. במהלך הסיור הוצגו בפניו מערכי האריזה, הבקרה והשילוח של ציוד הבחירות לכלל הקלפיות ברחבי הארץ.

מנהל המרכז הלוגיסטי, יוסי תורן, הציג את הפעילות המתבצעת במקום: אריזת הקלפיות ומזוודות מזכירי ועדות הקלפי, בקרת איכות קפדנית ושינוע הציוד באמצעות מאות משאיות לנקודות ההפצה. כל משלוח נבדק לפרטיו, עד אחרון העטים והפריטים הנדרשים לעבודת ועדת הקלפי.

דבריו של סולברג - צילום: רועי ידובסקי 10 10 0:00 / 0:10 דבריו של סולברג ( צילום: רועי ידובסקי )

המערך הלוגיסטי נערך לקראת מפגשם של 7,331,981 בעלי זכות הבחירה עם 12,018 הקלפיות ברחבי הארץ. במסגרת ההיערכות הודפסו כ-450 מיליון פתקי הצבעה עבור 38 הרשימות המתמודדות, כ-12 מיליון מעטפות הצבעה וכ-4 מיליון מעטפות חיצוניות. עף מעוצמת ההתנגשות: נהג טרקטורון נכנס ברכב במהלך מרדף דרמטי | צפו משה בשן | 11:17 בסיור הוצגו גם חידושים שנועדו לצמצם טעויות ולהקל על עבודת צוותי הקלפיות. בהם סרגל חדש הכולל חריץ ייעודי לסימון מדויק של מי שמימש את זכות ההצבעה בפנקס הבוחרים. בנוסף הוצג מערך הגיבוי שנועד לספק במהירות פתקי הצבעה וציוד נוסף במקרה של מחסור במהלך יום הבחירות.

ההכנות לבחירות ( צילום: רועי ידובסקי )

"המרכז הלוגיסטי הוא המקום שבו רואים באופן המוחשי ביותר את הבחירות", אמר השופט סולברג. "במשך שנים נעשית כאן עבודה רבה מתחת לפני השטח, וברגע האמת היא פורצת החוצה ומגיעה לכל הקלפיות ברחבי הארץ. אנשי ועדת הבחירות ואנשי המרכז הלוגיסטי עובדים בנחישות, בהתמדה ותוך מחשבה על כל פרט. כל משלוח שיוצא מכאן נבדק עד תום – עד אחרון העטים".

השופט סולברג התייחס גם להיערכות לאתגרים הביטחוניים, לקיטוב בשיח הציבורי ולאיומי הסייבר והבינה המלאכותית. "יש עשרות אמצעי פיקוח ובקרה שנועדו להבטיח שהתוצאות יהיו תוצאות אמת", הבהיר. "פתק הנייר מאפשר לספור כל קול, לשוב ולספור ולבצע תיקון במקרה הצורך, ולכן הוא מעניק ביטחון רב בתוצאות. אנחנו בוועדה, חרף כל הקשיים, משוכנעים בטוהר הבחירות ומשוכנעים שלגנוב בחירות אי אפשר".

ההכנות לבחירות ( צילום: רועי ידובסקי )

עוד ציין השופט סולברג כי ועדת הבחירות נערכת לתרחישים ביטחוניים, טכנולוגיים ותפעוליים בשיתוף משטרת ישראל, שב"כ, מערך הסייבר וגורמים נוספים. לדבריו, 20 הוועדות האזוריות ברחבי הארץ וצוותי הוועדה פועלים בתחושת שליחות ובהיערכות מלאה לקראת יום הבחירות.

מבצע הדפסת פתקי ההצבעה מתבצע במפעל "אורדע" בקריית גת במתכונת מתוגברת של 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע. לכל רשימה המתמודדת לכנסת ה-26 מודפסים כ-11.5 מיליון עותקים, שיעמדו לרשות המצביעים בכלל הקלפיות.

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

הסיור שהתקיים היום ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )