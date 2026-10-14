מבזקים נוספים
רוכב קטנוע נפצע קל בתאונה עם אוטובוס בבני ברק
גבר בן 39 נפצע קל בתאונת דרכים בין אוטובוס לקטנוע בדרך זאב ז'בוטינסקי בבני ברק. צוותי איחוד הצלה העניקו לרוכב הקטנוע טיפול רפואי בשל חבלות בגפיים. מצבו מוגדר קל.קובי רוזן
רוכב קורקינט נפצע בינוני בתאונה עצמית בבני ברק
רוכב קורקינט חשמלי כבן 30 נפצע בינוני בתאונה עצמית ברחוב הרב כהנמן בבני ברק. הרוכב החליק במהלך הנסיעה ונחבל בגב, בבטן ובגפיים. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה והוא פונה לבית החולים שיבא במצב בינוני.קובי רוזן
נהג נפצע בינוני בתאונה עצמית בנתניה
נהג רכב כבן 40 נפצע בינוני בתאונת דרכים עצמית ברחוב דן שומרון בנתניה. הרכב התנגש בעץ ובעמוד. צוותי איחוד הצלה העניקו לנפגע טיפול רפואי ראשוני בזירה והוא פונה לבית החולים לניאדו במצב בינוני.קובי רוזן
3 עובדים נכוו במפעל בפארק תעשיות רבין
שלושה עובדים נכוו במהלך עבודתם במפעל בפארק תעשיות רבין במרחב לכיש. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 14:11. צוותי מד"א מעניקים טיפול רפואי לשלושת הפצועים, שנמצאים בהכרה עם כוויות בגופם.קובי רוזן
שריפה במפעל בקרית גת - חשד לדליפת חומרים מסוכנים
שריפה פרצה במפעל בקרית גת, לפי החשד בעקבות פיצוץ בלון גז. כוחות משטרה וצוותי חירום פועלים בזירה לבידוד המתחם ולביצוע סריקות. נבדק חשד לדליפת חומרים מסוכנים. הציבור מתבקש להימנע מהגעה לאזור ולהישמע להנחיות כוחות הביטחון וההצלה.קובי רוזן
3 נפגעים באירוע כוויות בקרית גת, שניים במצב אנוש
שלושה אנשים נפגעו באירוע כוויות בקרית גת. שני נפגעים כבני 40-50 פונו באמבולנסים לבית חולים במצב אנוש תוך כדי החייאה. נפגע שלישי סובל מכוויות בכל חלקי גופו. צוותי איחוד הצלה מעניקים טיפול רפואי בזירה, וכוחות כיבוי סורקים את האזור לשלילת נפגעים נוספים.קובי רוזן
איזנקוט תוקף את נתניהו: "או ימין או פלסטין" היא סיסמה ישנה שלא מקדמת
גדי איזנקוט אמר בכנס התעשיינים כי "שמאל-ימין לא מקדם אותנו לשום מקום". לדבריו, סיסמת הבחירות של נתניהו "או ימין או פלסטין" זהה לסיסמה שהייתה מול פרס ב-1996. "למי הוא אומר את זה? לי? לשירה שפירא, אמא של ענר שפירא? לניר חג'בי, שאיבד את הבן שלו? לשי פישר, שאיבדה את סבתא שלה?" שאל איזנקוט.כיכר השבת
נפצע קל בעימות אלים במרכז ירושלים — המשטרה מחפשת חשוד
אדם נפצע באורח קל בעימות אלים שהתרחש במרכז ירושלים. לפי הדיווח, הפציעה נגרמה ככל הנראה מחפץ חד. שוטרי תחנת לב הבירה פתחו בסריקות לאיתור החשוד במעורבות באירוע, והנסיבות נבדקות.קובי רוזן