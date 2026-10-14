ילד בן 10 במצב אנוש עם כוויות קשות בביתר עילית

כוחות צה"ל ומשטרת ש"י עצרו מספר חשודים לאחר שרכב חשוד פגע במאבטח בנקודת ביקורת באריאל. המאבטח ירה לעבר הרכב שנמלט מהמקום לאחר שהנהג לא ציית לו. כוחות הביטחון ממשיכים בחסימות וסריקות אחר חשודים נוספים באזור.

ב. ניסני