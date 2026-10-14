מבזקים נוספים
רונן בר תובע את נתניהו במיליונים | הרכבת נכנסה ברכב, הנהג נמלט
אירוע חמור באינטל: שלושה עובדים נפצעו קשה בפיצוץ גז | ראש השב"כ לשעבר רונן בר תובע את נתניהו | הוסר האיפול: הנשיא הרצוג נחת לביקור באזרבייג'ן | סערת פרישות בימין: ללי דרעי חושפת מסכת הטרדות | אולטימטום מתוך השטח: שר הביטחון מאיים בסיפוח שטחים בלבנון | רכש חירום ביטחוני: הממשלה אישרה מיליארדים למסוקי אפאצ'י | נס גדול בלב תל אביב: בניין בשיפוץ קרס בנחלת בנימין | והתיעוד הקיצוני אחרי התחזית: הרכב נדחף למסילת הרכבת | (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
רונן בר תובע את נתניהו במיליונים | הרכבת נכנסה ברכב הנהג נמלט
אירוע חמור באינטל: שלושה עובדים נפצעו קשה בפיצוץ גז | ראש השב"כ לשעבר רונן בר תובע את נתניהו | הוסר האיפול: הנשיא הרצוג נחת לביקור באזרבייג'ן | סערת פרישות בימין: ללי דרעי חושפת מסכת הטרדות | אולטימטום מתוך השטח: שר הביטחון מאיים בסיפוח שטחים בלבנון | רכש חירום ביטחוני: הממשלה אישרה מיליארדים למסוקי אפאצ'י | נס גדול בלב תל אביב: בניין בשיפוץ קרס בנחלת בנימין | והתיעוד הקיצוני אחרי התחזית: הרכב נדחף למסילת הרכבת | (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
נתניהו התראיין ונשאל על הקשרים של אוריך עם קטאר; זה מה שהשיב
ראש הממשלה התראיין בכאן 11 והגיב לתביעת הדיבה של רונן בר, דחה האשמות על ידיעה מוקדמת על הטבח ב-7 באוקטובר • התייחס לפרשת יונתן אוריך: "לא היה לו שום מידע ביטחוני" • התנגד להקמת ועדת חקירה ממלכתית: "הכול חוץ מממלכתית" • על המשפט הפלילי: "לא חושב שתפרו לי תיק – אני יודע" (בארץ)יוני גבאי
זוכרים ומתגעגעים; בן גביר הדליק נר לזכרו של מרן וציין את מורשתו שחצתה מגזרים ועדות
יו״ר עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר הדליק נר לזכר מרן הרב עובדיה יוסף זצ״ל בכנס המפלגה בקריית שמונה | בפוסט שפרסם ציין השר: "מורשתו ממשיכה להאיר את דרכנו עד היום, ודמותו הגדולה חסרה כל כך" (חדשות)כיכר השבת
השכנים תבעו להסיר מתקן אופניים מהבניין – ושילמו 17 אלף ש"ח
בני זוג מדירת גן תבעו להסרת מתקן אופניים ומצלמה מהשטח המשותף • השופטת קבעה: השימוש סביר וצפוי | פסק דין בקריית גת (חוק ומשפט)דניאל הרץ
ילוד פונה במצב קשה לאחר לידה בבית בירושלים
ילוד פונה במצב קשה לבית החולים שערי צדק לאחר לידה בדירה בשכונת גבעת שאול בירושלים. צוותי איחוד הצלה שהגיעו למקום מצאו את התינוק מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה לאחר שנולד. הצוותים ביצעו פעולות החייאה מתקדמות ולאחר שליבו חזר לפעום הוא פונה בניידת טיפול נמרץ להמשך טיפול.קובי רוזן
שריפה במפעל אינטל בקריית גת - 3 נפגעים קשה
שלושה בני אדם נפגעו באורח קשה בשריפה שפרצה במפעל אינטל באזור התעשייה בקריית גת ופונו לטיפול רפואי. כוחות משטרת מרחב לכיש פועלים בשיתוף צוותי כבאות והצלה, גורמי רפואה וגורמי חירום נוספים לבידוד המתחם ולביצוע סריקות בזירה. מפקד מרחב לכיש נצ"מ אליהו שמול ערך הערכת מצב בשטח, ונסיבות האירוע נבדקות במסגרת חקירה.קובי רוזן
5 נפגעים בתאונה עצמית בכביש 1 סמוך לכפר חב"ד
חמישה נפגעים בתאונת דרכים עצמית בכביש 1 סמוך לכפר חב"ד, בה רכב התהפך. צעיר בן 17 פונה לבית החולים במצב קשה, וארבעה נפגעים נוספים פונו במצב קל. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה.קובי רוזן