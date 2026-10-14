שגריר ארה"ב האקבי: הישראלים בעלי חוסן יוצא דופן

יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה, נפגש עם בכיר קטארי באירופה לפחות פעמיים במהלך המלחמה במסגרת עסקיו הפרטיים, כך דיווחו עופר חדד ועמרי מניב. אוריך נחקר במשטרה ואמר שהוא לא זוכר מה היה בפגישות והוא בקושי זוכר היכן הן התקיימו, בפריז או בלונדון.

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