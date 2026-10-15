ילדה בת 3 נכוותה קשה בקריית גת מפיצוץ סיר לחץ

מבזקים נוספים
צה"ל שלח 3 התרעות פינוי לפני תקיפה בעזה ובמחנה אלמע'אזי
עיתונאים בעזה דיווחו כי ישראל שלחה לפחות 3 התרעות פינוי ("הקש בגג") לפני תקיפה, לגבי מתחמים בעיר עזה ובמחנה הפליטים אלמע'אזי במרכז הרצועה. עד כה הותקף אחד מהמתחמים.קובי אטינגר
פועל נפצע בינוני מנפילה מגובה בכיסרא סומיע
גבר בן 56 נפצע הערב (17:28) מנפילה מגובה של כ-4 מטרים במהלך עבודתו בכיסרא סומיע. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה במצב בינוני עם חבלות בגב ובגפיים.קובי רוזן
משרד הבריאות קורא להחזרת "קישקע ירושלמי" בגלל תווית לא תקינה
חברת "א.ארבעה קצבים בשרים" קוראת להחזרת המוצר "קישקע ירושלמי" לאחר שבדיקת שירות המזון מחוז תל אביב מצאה כי התווית אינה תקינה. תאריך פג התוקף שניתן ארוך מהתוקף הנכון, רשימת הרכיבים חסרה ושם היצרן שגוי. פרטי המוצר: תאריך ייצור 19/11/25, לשיווק עד 19/10/26, ברקוד 7290002816515. הציבור מתבקש שלא לצרוך את המוצר. החברה אוספת את המוצר מדרכי השיווק. לפניות: 0503303315 או kazavim4@gmail.comיוסי נכטיגל
נער בן 17 נפצע בינוני בתאונה בדאלית אל כרמל
נער בן 17 נפצע בינוני הערב (18:00) לאחר שנפגע מרכב בזמן רכיבה על אופניים חשמליים בדאלית אל כרמל. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב"ם עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
בן 95 התמוטט ואיבד הכרה בעיר החרדית; פונה בהחייאה לבית חולים
גבר קשיש התמוטט ואיבד הכרה ברחוב הרב כהנמן בבני ברק • כוחות ההצלה ביצעו פעולות החייאה מתקדמות במקום • הגבר פונה לבית החולים מעייני הישועה תוך כדי המשך החייאה • הציבור נקרא להרבות בתפילות לרפואתוקובי ישראל
"לא חווייתי דבר כזה": הזמר והיוצר חשף מה גרם לו לשמור שבת
הזמר והיוצר בר צברי חושף בריאיון מרגש על תהליך ההתחזקות שעובר בחודשים האחרונים • "לא חוויתי דבר כזה - הרגשתי כאילו מישהו עשה לי מסאז' למוח" • מההתנתקות מהטלפון בשבת ועד לשמירת שבת מלאה • "אתה מגיע לבית כנסת, אין לך טלפון, אין לך תיק, אין לך כלום בכיסים - זה מטורף" (אנשים)איציק אוחנה
אירוע "חריג ונדיר": זו הסיבה שהובילה לפיצוץ המחריד במפעל אינטל
צוואר מכל תעשייתי עם 8 טון NF3 תחת לחץ גבוה התנתק פתאום • השחרור המיידי של הגז הוביל להתלקחות האש | הפרטים המלאים מהתחקיר (בארץ)מישאל לוי
רוכבת קורקינט בת 20 נפצעה בינוני בתאונה באור יהודה
צעירה כבת 20 שרכבה על קורקינט חשמלי נפצעה באורח בינוני בתאונה עם מעורבות רכב ברחוב שמעון פרס באור יהודה. צוותי איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי בזירה והיא פונתה לבית החולים שיבא-תל השומר כשמצבה מוגדר בינוני.קובי רוזן