גבר בן 30 נפצע בינוני באום אל פאחם

מבזקים נוספים
נהג בן 18 נפצע בינוני בתאונה בכביש 40 סמוך למושב עוזה
צעיר בן 18 נפגע באורח בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 40 סמוך למושב עוזה. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה והוא פונה לבית החולים ברזילי באמבולנס במצב בינוני.קובי רוזן
גבר בן 65 התמוטט באולם אירועים בכנות ופונה לאחר החייאה
גבר בן 65 התמוטט באולם אירועים באזור התעשייה כנות. צוותי איחוד הצלה ביצעו פעולות החייאה, הוא קיבל מספר שוקים חשמליים מדפיברילטור, ולאחר שליבו שב לפעום והחל להתעורר פונה לבית חולים במצב קשה אך יציב.קובי רוזן
מדור הענקים; הרה"ג ר' שלמה אלפא זצ"ל, זקן משפחת ה'חזון איש' הסתלק לבית עולמו
ברוך דיין האמת: בשעה האחרונה הסתלק לבית עולמו, הרה"ג ר' שלמה אלפא זצ"ל, אחיינו של בעל ה'חזון איש' זצ"ל, ומגדולי המו"צים בירושלים והוא בן 96 • המנוח ז"ל נודע כמרצה מבוקש ובעל זכרונות הוד • הותיר דור ישרים מבורך, בהם חתנו ראש עיריית בני ברק לשעבר הרב אברהם רובנשטיין (דיין האמת)חיים רוזנבוים
באמצע החתונה החרדית: מלצר נעצר בחשד לגניבת כרטיסי אשראי מאורחים
אחת החוגגות הבחינה שכרטיס האשראי שלה נעלם והתעמתה עם המלצר • נתפסו ברשותו מספר כרטיסים נוספים של משתתפים | 'השומרים' קוראים לערנות גבוהה באירועים (חדשות חרדים)דניאל הרץ
12 ימים לבחירות: חרם ההצבעה של גור, פצצת ה'פריימריז' של פרוש והמפץ בסקרים | אולפן ליל שישי
12 ימים בלבד לבחירות: מגיש 'כיכר השבת' ישי כהן התכנס באולפן עם הפרשנים חנני ברייטקופף, אבי וידרמן, עו"ד נתן רוזנבלט ואבי גרינצייג לסיכום מעמיק של השבוע הבוער במערכת הפוליטית | החשש בגוש הימין מחרם ההצבעה בגור ומה עומד מאחורי הזעם בחסידות, ההצהרה הדרמטית של מאיר פרוש על פריימריז במגזר, והקרבות הלוהטים בש"ס ובמפלגות הקטנות • צפו (ליל שישי)אולפן ליל שישי
סקר מנדטים חדש: איזנקוט מזנק למספר שיא, גוש הימין יורד
סקר טאטיקה מציג מפנה: 'ישר!' עולה ל-26 מנדטים על חשבון שותפיה • 'עמך ישראל' של וינטר נכשלת באחוז החסימה | המילואימניקים עוברים עם 4 מנדטים (פוליטי מדיני)יוני גבאי
צה"ל שלח 3 התרעות פינוי לפני תקיפה בעזה ובמחנה אלמע'אזי
עיתונאים בעזה דיווחו כי ישראל שלחה לפחות 3 התרעות פינוי ("הקש בגג") לפני תקיפה, לגבי מתחמים בעיר עזה ובמחנה הפליטים אלמע'אזי במרכז הרצועה. עד כה הותקף אחד מהמתחמים.קובי אטינגר