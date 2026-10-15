סוד פרשת נח לאור החסידות: כך תהפכו את הצרה שלכם לצוהר

מבזקים נוספים
נער בן 14 נפצע בינוני בתאונה בין אוטובוס לקורקינט באשדוד
נער כבן 14 שרכב על קורקינט חשמלי נפצע באורח בינוני בתאונה עם מעורבות אוטובוס ברחוב הפלמ"ח באשדוד. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה והוא פונה לבית החולים במצב בינוני.קובי רוזן
חשד לפצוע בפיגוע דריסה באזור עטרת שבבנימין
דיווח על חשד לפצוע בפיגוע דריסה באזור עטרת שבבנימין. כוחות ביטחון הגיעו למקום.כיכר השבת
חשד לפיגוע דריסה באזור עטרת בבנימין - פצוע קל
דיווח על חשד לפיגוע דריסה באזור עטרת שבבנימין. לפי הדיווח הראשוני, מצבו של הפצוע קל והמחבל נמלט מהמקום.כיכר השבת
גולן: נסלק את הדת מהמרחב הציבורי בישראל
יו"ר המחנה הממלכתי יאיר גולן הצהיר כי ימפלגתו תפעל להסרת הדת מהמרחב הציבורי בישראל.כיכר השבת
שתי נשים נפצעו בתאונה עצמית במחלף ענבה בכביש 1
שתי נשים כבנות 20 נפצעו בתאונת דרכים עצמית במחלף ענבה בכביש 1 לכיוון מחלף דניאל. אחת הנפגעות סובלת מחבלת ראש ופציעה בידה ומצבה בינוני, והשנייה נפצעה באורח קל. צוותי איחוד הצלה העניקו להן טיפול רפואי בזירה ופינו אותן לבית החולים.קובי רוזן
שגריר ישראל בהולנד: אוהדים ישראלים נמנעו מכניסה למשחק הפועל באר שבע
שגריר ישראל בהולנד מסר כי קומץ אוהדים ישראלים לא הורשו להיכנס למשחק של הפועל באר שבע בהולנד בטענה של "סיכונים ביטחוניים". לעומתם, אוהדים שהניפו שלטים בעברית עם הכיתוב "קדימה חמאס" הורשו להיכנס ללא הפרעה. השגריר הדגיש כי חמאס מוגדרת בהולנד כארגון טרור, והיא אחראית למעשי הזוועה ב-7 באוקטובר.קובי אטינגר
צה"ל: האירוע בעטרת אינו פיגוע
בצה"ל מעריכים כי האירוע שאירע בעטרת אינו פיגוע.כיכר השבת
דיווח על דריסה במרחב עטרת שבחטיבת בנימין
צה"ל מסר כי התקבל דיווח ראשוני על אירוע דריסה במרחב עטרת שבחטיבת בנימין. הפרטים נבדקים וכוחות צה"ל הגיעו למקום.ב. ניסני