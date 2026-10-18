המפכ"ל הורה לפעול בנחישות נגד חסימת צירים במחלף יבנה

Oticon Intent, מכשיר השמיעה החדשני של חברת מדטון-הדים, משנה את המציאות של אלפי מבוגרים – ומחזיר את היכולת להשתתף בשיחות, להבין את הנכדים וליהנות שוב מהרגעים הקטנים של החיים

חני שטיין