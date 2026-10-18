המפכ"ל הורה לפעול בנחישות נגד חסימת צירים במחלף יבנה

מבזקים נוספים
נתניהו מגנה את מגל שאמר על איזנקוט "קוף מרוקאי": "אמירה לא ראויה"
ראש הממשלה התייחס לסערת ינון מגל וגינה את דבריו • דרש מאיזנקוט לגנות התבטאויות פוגעניות כלפי מצביעי הליכוד | "לא אפרוש גם אם אפסיד" (פוליטי מדיני)קובי אטינגר
בחורי ישיבה נעצרו באילת והוסגרו למשטרה הצבאית | המפכ"ל על אלימות המשטרה: "אפס סובלנות"
שני בחורי ישיבה נתפסו באיזור העיר אילת בחשד לעבירות תנועה והועברו למשטרה הצבאית • המעצר מצטרף למעצר נוסף של שני בחורי ישיבה בראשון לציון - שעליהם יצאו הבוקר להפגנות סוערות סמוך לגן יבנה | בהפגנה, המשטרה השתמשה ברימוני הלם ובאמצעים נוספים לפיזור הפגנות | ההפגנה פוזרה (חדשות חרדים)קובי ישראל
בחורי ישיבה נעצרו באילת והוסגרו למשטרה הצבאית | הפגנה אלימה במרכז; המפכ"ל: "אפס סובלנות"
שני בחורי ישיבה נתפסו באיזור העיר אילת בחשד לעבירות תנועה והועברו למשטרה הצבאית • המעצר מצטרף למעצר נוסף של שני בחורי ישיבה בראשון לציון - שעלהם יצאו הבוקר להפגנות סוערות סמוך לגן יבנה | בהפגנה, המשטרה השתמשה ברימוני הלם ובאמצעים נוספים לפיזור הפגנות | גל המעצרים נמשך (חרדים)קובי ישראל
שברו את מחסום השקט: הפיתוח הזה מחזיר את השיחות והקשר עם יקיריהם
Oticon Intent, מכשיר השמיעה החדשני של חברת מדטון-הדים, משנה את המציאות של אלפי מבוגרים – ומחזיר את היכולת להשתתף בשיחות, להבין את הנכדים וליהנות שוב מהרגעים הקטנים של החייםחני שטיין
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 11:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 11:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
ינון מגל אמר על איזנקוט - "קוף מרוקאי" והצית סערת ענק - גם בתוך הליכוד
מגיש ערוץ 14 ספג ביקורת חריפה מהליכוד והאופוזיציה • זיו אגמון עוקץ: "אני הלכתי הביתה ועשיתי חשבון נפש" | הסערה שמנערת את המערכת הפוליטית (פוליטי מדיני)יוני גבאי
איפה הנשיא שלכם? | הרשת סוערת מדוע חנות המותגים לא נבזזה?
ללא נשק, אבל עם חליפות מוקפדות: המאבטחים שהוצבו מחוץ לחנות דיור במרכז פריז הפכו לשיחת היום ברשתות. מתיזים בושם או קו הגנה אחרון מול הבוזזים? (חדשות בעולם)דני שפיץ
אזרחים פינו באלימות את המפגינים החרדים; המשטרה משתמשת ברימוני הלם
בהוראת הגאון רבי צבי פרידמן, יצאו מפגיני פלג הרצ"פניקים למחאה בהפתעה | עשרות מפגינים חוסמים את כביש 4 באזור מחלף גן יבנה | המאחה על על רקע גל מעצרי תלמידי הישיבות והמשך מה שהם מגדירים כרדיפת עולם התורה | צפו (חרדים)קובי ישראל