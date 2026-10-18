רוכב אופנוע בן 32 נפגע מרכב בבת ים ופונה במצב בינוני

מבזקים נוספים
ילדה בת 10 נפגעה מרכב בירושלים ופונתה במצב בינוני
ילדה כבת 10 נפגעה מרכב ברחוב קוסטה ריקה בירושלים בשעה 16:09. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים הדסה עין כרם במצב בינוני, עם חבלת פנים.קובי רוזן
גשמים עזים ברצועת עזה — חשש לקריסת מבנים
ברצועת עזה ירדו בשעה האחרונה גשמים עזים. בשל מצב המבנים הרעוע ברצועה, קיים חשש לקריסת מבנים.קובי אטינגר
איראן: מטוס קרב כבד מתוצרת מקומית ימריא בשנה הבאה
שר ההגנה האיראני החדש הודיע כי מטוס קרב "כבד" חדש מתוצרת איראנית צפוי להמריא לאוויר כבר בשנה הבאה.קובי אטינגר
רוכב אופנוע בן 32 נפצע בינוני בתאונה בבת ים
רוכב אופנוע בן 32 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים עם מעורבות רכב פרטי ברחוב יוספטל בבת ים. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה, והוא פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני.קובי רוזן
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 16:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 16:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
סערה ברבנות הצבאית: רבנים בפנייה דחופה לשר הביטחון נגד קידום הבכיר
רבנים צבאיים פנו לשר הביטחון בעקבות הכוונה לקדם את סא"ל הרב אודי שוורץ לתפקיד בכיר בדרגת אל"ם ברבנות הצבאית • הם דורשים לבחון את אמות המידה למינוי ואת המשקל שניתן לניסיון בשטח (צבא)קובי ישראל
"המונים" מצטרפים ל"חיזוק עצום": שירותי גרפיקה בלי בינה מלאכותית
יוזמה חדשה ומרגשת לחיזוק הגדרים נגד פגעי הטכנולוגיה | האם חסימת כבישים היא אלימות שמצדיקה אלימות? | הרב לייבל תוקף את אלו שמבקשים אחדות בניגוד לדעת תורה | איך מונעים פיצוץ ושריפה של אופניים חשמליות | תמיכה במחאה אפקטיבית ברחובות צרפת הבוערים (דבר ראשון)משה מנס וישראל מאיר
הממשלה קיצצה מאות מיליונים בחינוך לטובת רכש ביטחוני
ישיבת ממשלה חריגה אישרה קיצוץ רוחבי במשרדי הממשלה • משרד החינוך יאבד 354 מיליון שקלים, התחבורה 423 מיליון | המהלך נועד לממן רכש ביטחוני דחוף (פוליטי מדיני)יוני גבאי