טראמפ קורא לישראלים לבחור מחדש בנתניהו

מבזקים נוספים
הילולת רחל אמנו תשפ"ז; כל הסדרי התנועה, החניה והתחבורה הציבורית
לקראת הילולת רחל אמנו ע"ה החל השבוע, המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים מפרסם את ההסדרים המלאים, החל מחסימות צירים וכל הנחיות המשטרה | באצטדיון טדי ייפתחו קווים ייעודיים, רכבים קלים לנכים, אין כניסה לרכבים פרטיים וכל מה שצריך לדעת לפני שיוצאים (חרדים)חזקי שטרן
פחד מוות: תיעוד מחריד - מתוך ניידת מותקפת בצרפת על ידי פורעים
שוטרים צרפתים תיעדו מתוך ניידת מותקפת את הרגעים בהם המון פרוע ניסה לפרוץ ולשבור ניידת משטרה | בתיעוד נראים מספר רעולי פנים משליכים חפצים ומנסים לשבור את חלונות הרכב המשוריין (חדשות)כיכר השבת
החקירה הסתיימה
לאחר שעות ארוכות: הסתיימה חקירתו של ח״כ יצחק קרויזר בלהב 433 בחשד לתקיפת שוטרים במהלך התקרית במצפה יריחו.
בן גביר: לשכת נתניהו התחייבה לאיחוד האירופי להדיח אותי מהממשלה הבאה
שר הביטחון הלאומי איתמר בן גביר טען כי לשכת ראש הממשלה התחייבה למדינות באיחוד האירופי שהוא לא יהיה חלק מהממשלה הבאה. הליכוד הגיב: "בן גביר ממשיך בספינים פוליטיים שקריים וירי בתוך הנגמ״ש".כיכר השבת
איזנקוט לטראמפ: מעריך אותך, אבל אזרחי ישראל יחליטו
גדי איזנקוט השיב לקרן מרציאנו כי יש לו הערכה רבה לנשיא טראמפ, אך רק אזרחי ישראל יחליטו על עתידה של המדינה.כיכר השבת
קטסטרופה: פריז בוערת ובית כנסת חולל | סערת ינון מגל והקוף
מהומות ענק בצרפת: בית הכנסת בפריז חולל וספרי תורה נזרקו | נתניהו מגנה את אמירת ינון מגל, דרעי מתייצב לצידו |הפגנה הבוקר של הרצפניקים | טלטלה במערכת הבריאות: חשד ללקיחת דם ממטופלים ללא הסכמה בקפלן | איומים בבריטניה: הושחתו בתי עובדי אלביט | איפה המשילות: תיעוד ירי חריג בסכנין לצד צלם צמוד | והתיעוד הקיצוני היומי: רעול פנים ניסה לפרוץ לחנות בצרפת וחטף מכה כואבת | (היום בכיכר)כיכר השבת
ילד בן 11 נפגע מאופנוע בבת ים
ילד הולך רגל בן 11 נפגע מאופנוע ברחוב בן גוריון בבת ים. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי במקום, מצבו מוגדר קל. רוכב האופנוע, בן 52, נפצע אף הוא באורח קל.קובי רוזן
הממשלה אישרה תכנית לאומית לחיזוק המחקר הרפואי בישראל
ממשלת ישראל אישרה את הצעת משרד הבריאות להרחבת פעילות המחקר והניסויים הקליניים במדינה. התכנית כוללת פישוט הליכים בירוקרטיים, ביזור סמכויות והקמת מנגנון להכרה הדדית באישורים בין ועדות הלסינקי בבתי החולים. המהלך צפוי לקצר את זמני ההמתנה לאישורי מחקרים ולהנגיש טכנולוגיות רפואיות חדשניות למטופלים מוקדם יותר. התכנית נועדה גם לחזק את מעמדה של ישראל בעולם ולמשוך השקעות מחברות פארמה וביוטכנולוגיה בינלאומיות.יוסי נכטיגל