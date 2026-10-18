קטסטרופה: פריז בוערת ובית כנסת חולל | סערת ינון מגל והקוף

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

גל אנטישמיות ואלימות באירופה: מאות אלפי מפגינים יצאו לרחובות צרפת, במהלכם חולל בית כנסת בפריז, ספרי תורה הושלכו ותשמישי קדושה נבזזו. בבריטניה, קבוצה פרו-פלסטינית השחיתה בתי בכירים בתעשיות הביטחוניות, בהם עובדי אלביט מערכות, ושיגרה איומים ישירים לעברם.

בזירה הפוליטית: אמירתו של ינון מגל ב"פטריוטים" נגד גדי איזנקוט מעוררת סערה בצמרת. ראש הממשלה נתניהו גינה את הדברים והגדירם כבלתי ראויים, בעוד יו"ר ש"ס אריה דרעי יצא להגנת מגל וטען להנדסת תודעה של השמאל. במקביל, מפגינים חרדים חסמו הבוקר במפתיע את מחלף גן יבנה במחאה על מעצרי עריקים, והמשטרה פינתה את הציר ברימוני הלם.

בארץ: הנהלת בית החולים קפלן פנתה למשטרה בחשד שדם חולים שימש למחקר ללא הסכמתם, ומנהל המערך הושעה. בצפון, תיעוד בלתי נתפס מסכנין מציג חמושים יורים לעבר בית ורכב לצד צלם צמוד, ומעורר מחדש את זעקת האי-משילות.

ולסיום – התיעוד הקיצוני היומי: רעול פנים שניסה לפרוץ לחנות בצרפת בחסות המהומות, חטף על הראש.

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