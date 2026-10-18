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קטסטרופה: פריז בוערת ובית כנסת חולל | סערת ינון מגל והקוף

מהומות ענק בצרפת: בית הכנסת בפריז חולל וספרי תורה נזרקו | נתניהו מגנה את אמירת ינון מגל, דרעי מתייצב לצידו |הפגנה הבוקר של הרצפניקים | טלטלה במערכת הבריאות: חשד ללקיחת דם ממטופלים ללא הסכמה בקפלן | איומים בבריטניה: הושחתו בתי עובדי אלביט | איפה המשילות: תיעוד ירי חריג בסכנין לצד צלם צמוד | והתיעוד הקיצוני היומי: רעול פנים ניסה לפרוץ לחנות בצרפת וחטף מכה כואבת | (היום בכיכר)

כה
כיכר השבת
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"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

גל אנטישמיות ואלימות באירופה: מאות אלפי מפגינים יצאו לרחובות צרפת, במהלכם חולל בית כנסת בפריז, ספרי תורה הושלכו ותשמישי קדושה נבזזו. בבריטניה, קבוצה פרו-פלסטינית השחיתה בתי בכירים בתעשיות הביטחוניות, בהם עובדי אלביט מערכות, ושיגרה איומים ישירים לעברם.

בזירה הפוליטית: אמירתו של ינון מגל ב"פטריוטים" נגד גדי איזנקוט מעוררת סערה בצמרת. גינה את הדברים והגדירם כבלתי ראויים, בעוד יו"ר ש"ס יצא להגנת מגל וטען להנדסת תודעה של השמאל. במקביל, מפגינים חרדים חסמו הבוקר במפתיע את מחלף גן יבנה במחאה על מעצרי עריקים, והמשטרה פינתה את הציר ברימוני הלם.

בארץ: הנהלת בית החולים קפלן פנתה למשטרה בחשד שדם חולים שימש למחקר ללא הסכמתם, ומנהל המערך הושעה. בצפון, תיעוד בלתי נתפס מסכנין מציג חמושים יורים לעבר בית ורכב לצד צלם צמוד, ומעורר מחדש את זעקת האי-משילות.

ולסיום – התיעוד הקיצוני היומי: רעול פנים שניסה לפרוץ לחנות בצרפת בחסות המהומות, חטף על הראש.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!
בנימין נתניהואריה דרעיאנטישמיותצרפתגדי איזנקוטינון מגליוסי סרגובסקיהיום בכיכר

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