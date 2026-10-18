מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00

שלום רב, השעה 18:00, באולפן אריאל שרפר, עם סיכום יומי של מבזקי חדשות כיכר FM

המהפכה הצרפתית 2026

ישראלים שנקלעו למהומות בצרפת תיארו תחושות פחד חריגות. בכתבה מיוחדת באתר כיכר השבת הובאו עדויות של השבים מצרפת על אלפי דגלי פלסטין ואנשים רעולי פנים המהלכים ברחובות בחופשיות וזורעים הרס בדרכם. ביממה האחרונה הושחת וחולל בית כנסת בפריז, ארון הקודש נפרץ וספרי תורה נזרקו. המחאות שהחלו כמחאת סטודנטים הפכו לשבועות זעם עם מאות אלפי משתתפים צרפתים וזרים. אחד הישראלים סיפר: "רצנו בתוך עשן סמיך כדי להציל את החיים שלנו". התקרית האנטישמית של השחתת בית הכנסת הפריזאי מתוחקרת על ידי המשטרה הצרפתית במסגרת חקירת המהומות במדינה אך לא כמקרה יוצא דופן בפני עצמו.

דיווח מדאיג

עיתונאי צרפתי טוען כי בעיר מרסיי הפורעים שרפו והשחיתו חנויות בבעלות יהודים, אך דילגו על חנויות של שכניהם המוסלמים. לטענתו, הפעולה תוכננה מראש באופן מדוקדק, והדבר מזכיר תקופות אפלות בהיסטוריה הצרפתית

הראש נגד החוקרת:

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד משטרת ישראל. הוא דורש לחייב אותה למסור מידע ומסמכים הנוגעים לייצוג המשפטי של סגן ניצב רינת סבן, שהייתה אחת החוקרות בתיקי רה”מ. המשטרה סירבה למסור את החומר המבוקש בטענה שמדובר ב"תרשומת פנימית". בעקבות הסירוב עתרו פרקליטי נתניהו לבית המשפט.

כלכלת בחירות

הממשלה אישרה קיצוץ רוחבי במשרדי הממשלה בישיבה חריגה. משרד החינוך יאבד שלוש מאות חמישים וארבעה מיליון שקלים, ומשרד התחבורה ארבע מאות עשרים ושלושה מיליון. הסיבה הרשמית לקיצוצים הממשלתיים היא ככל הנראה מימון רכש ביטחוני נצרך בדחיפות.

שקט מתוח באיראן

משמרות המהפכה באיראן מפנים בסיסים צבאיים מהערים ומעבירים נשק למערב המדינה. זאת על רקע דיווחים לא רשמיים לפיהם המשטר מציע תשלום לאנשי הבסיג' כדי שיפגינו ברחובות, והתחושה הרווחת היא שנפרץ מחסום הפחד.

סיוע מצרי לסעודיה

מועצת ההגנה הלאומית של מצרים אישרה להעניק לסעודיה "כל צורה של סיוע נחוץ ואפשרי" להגנתה, על רקע התגברות מתקפות המורדים החות'ים. נשיא מצרים א-סיסי קרא לפרלמנט המצרי לקיים דיון דחוף בסוגיית ההגנה על סעודיה, והצהיר כי ארצו תנקוט בכל אמצעי שברשותה להגנת הסעודים.

תיקון לפני חצות

שירותי הכבאות הוציאו צו סגירה לישיבת הקיבוץ בירוחם בראשות הרב חיים קוק, בעקבות ליקויי בטיחות אש חמורים. בסוף השבוע שעבר הגיעו כבאים למקום במטרה לפנות את הבחורים, אך בעקבות התערבות המועצה המקומית נדחה הפינוי עד לפתרון המשבר ותיקון הליקויים החמורים בישיבת הקיבוץ בירוחם. על זה נאמר דרך ארץ בטוחה קדמה לתורה ומודה ועוזב ירוחם.

תחזית מזג האוויר

מעונן חלקית עד בהיר, וייתכנו גשמים מקומיים קלים בצפון ולאורך מישור החוף.

תשקיף למחר דומה

עד כאן מבזקי חדשות כיכר FM להיום. המבזק הבא ישודר מחר בשעה 10:00 בבוקר. להשתמע."