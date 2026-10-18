סערה בעיר הדרומית: צו סגירה דרמטי לישיבה, פינוי הבחורים נדחה

סערה בישיבת הקיבוץ בירוחם בראשות הרב חיים קוק: צו סגירה שהוציאה כבאות והצלה בעקבות ליקויי בטיחות אש חמורים הוביל לניסיון לפנות את הבחורים מהמקום. לאחר הגעת הכבאים והתערבות ראשת המועצה, נילי אהרון, הושגה הסכמה לדחות את הפינוי לאחרי שבת.

הצו הוצא ביום שלישי שעבר, 13 באוקטובר, על ידי מפקד מחוז דרום בכבאות והצלה, טפסר איציק עוז, בעקבות ליקויי בטיחות שהתגלו במבנה המשמש את הישיבה. לפי הודעת כבאות והצלה, לאחרונה פרצה במקום שריפה, והמבנה לא היה מוכר לרשות.

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בבדיקה שנערכה במבנה נמצאו שימושים שאינם תואמים להיתר, לצד היעדר אמצעי בטיחות אש מתאימים. בכבאות והצלה הזהירו כי הליקויים עלולים לסכן את השוהים במקום ואת הנכסים הסמוכים לו, ולכן הוחלט להורות על הפסקת הפעילות לאלתר.

הצו מורה על סגירת הנכס והפסקת כל שימוש בו למשך 30 ימים ממועד מסירת הצו או הדבקתו במקום. בתום התקופה ייבחן הנושא מחדש, בהתאם לתיקון הליקויים ולהשלמת דרישות הבטיחות.

במהלך ניסיון הפינוי ביום שישי הגיעו כבאים למקום במטרה לפנות את הבחורים, אולם בעקבות התערבות ראשת המועצה ושיחות עם הגורמים המעורבים, נדחה הפינוי לאחרי שבת.

בכבאות והצלה מדגישים כי מערכות גילוי וכיבוי אש, דרכי מילוט בטוחות ותקינות מערכות החשמל והגז הן תנאים חיוניים להגנה על חיי אדם, וכי האחריות לעמידה בדרישות בטיחות האש מוטלת על בעלי הנכסים והמחזיקים בהם.

דחיית הפינוי אינה מבטלת את צו הסגירה, והמשך השימוש במבנה מחייב הסדרה של ליקויי הבטיחות ועמידה בדרישות כבאות והצלה. כעת נותר לראות כיצד יפעלו הנהלת הישיבה והגורמים המעורבים כדי לפתור את המשבר.