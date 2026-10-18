נער בן 12 נפצע בינוני בתאונת דרכים ברהט

רבנים צבאיים פנו לשר הביטחון בעקבות הכוונה לקדם את סא"ל הרב אודי שוורץ לתפקיד בכיר בדרגת אל"ם ברבנות הצבאית • הם דורשים לבחון את אמות המידה למינוי ואת המשקל שניתן לניסיון בשטח (צבא)

קובי ישראל