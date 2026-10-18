 דלג לתוכן הראשי
מבזקכיכר השבת

נער בן 12 נפצע בינוני בתאונת דרכים ברהט

נער בן 12 נפצע בתאונת דרכים ברהט והובא למרפאה מקומית בשעה 15:44. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה במצב בינוני, עם חבלת ראש.

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

מבזקים נוספים

16:43

סערה בעיר הדרומית: צו סגירה דרמטי לישיבה, פינוי הבחורים נדחה

כבאות והצלה הוציאה צו סגירה לישיבת הקיבוץ בירוחם בראשות הרב חיים קוק, בעקבות ליקויי בטיחות אש חמורים | ביום שישי הגיעו כבאים למקום במטרה לפנות את הבחורים, אך בעקבות התערבות ראשת המועצה נדחה הפינוי (בארץ, חרדים)

קובי ישראל
16:38

רוכב אופנוע בן 32 נפגע מרכב בבת ים ופונה במצב בינוני

רוכב אופנוע בן 32 נפגע מרכב ברחוב יוספטל בבת ים בשעה 15:25. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים וולפסון במצב בינוני, עם חבלות בבטן ובגפיים.

קובי רוזן
16:38

ילדה בת 10 נפגעה מרכב בירושלים ופונתה במצב בינוני

ילדה כבת 10 נפגעה מרכב ברחוב קוסטה ריקה בירושלים בשעה 16:09. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים הדסה עין כרם במצב בינוני, עם חבלת פנים.

קובי רוזן
16:25

גשמים עזים ברצועת עזה — חשש לקריסת מבנים

ברצועת עזה ירדו בשעה האחרונה גשמים עזים. בשל מצב המבנים הרעוע ברצועה, קיים חשש לקריסת מבנים.

קובי אטינגר
16:25

איראן: מטוס קרב כבד מתוצרת מקומית ימריא בשנה הבאה

שר ההגנה האיראני החדש הודיע כי מטוס קרב "כבד" חדש מתוצרת איראנית צפוי להמריא לאוויר כבר בשנה הבאה.

קובי אטינגר
16:25

רוכב אופנוע בן 32 נפצע בינוני בתאונה בבת ים

רוכב אופנוע בן 32 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים עם מעורבות רכב פרטי ברחוב יוספטל בבת ים. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה, והוא פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני.

קובי רוזן
16:02

מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 16:00

לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 16:00 (כיכר FM)

אריאל שרפר
15:54

סערה ברבנות הצבאית: רבנים בפנייה דחופה לשר הביטחון נגד קידום הבכיר

רבנים צבאיים פנו לשר הביטחון בעקבות הכוונה לקדם את סא"ל הרב אודי שוורץ לתפקיד בכיר בדרגת אל"ם ברבנות הצבאית • הם דורשים לבחון את אמות המידה למינוי ואת המשקל שניתן לניסיון בשטח (צבא)

קובי ישראל
כל המבזקים ›
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

רדיואודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר