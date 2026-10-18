מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00

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מטיל פצצה: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מודיע על תמיכה מוחלטת בנתניהו - והאיום המרומז ששיגר
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע היום כי הוא תומך באופן מלא בבנימין נתניהו לראשות הממשלה | בפנייה ל"עם ישראל הגדול", אמר טראמפ כי אם ביבי לא ייבחר ייתכן שהוא יבחר שלא לתקוף באיראן לבד | ההודעה המלאה והדרמטית של טראמפ - שבוע לפני הבחירות בישראל (חדשות)ישראל גראדווהל
הרמטכ"ל הורה על עוצר יציאות בצה"ל ביום הבחירות
הרמטכ"ל החליט על עוצר יציאות בצה"ל ביום הבחירות, מחשש להסלמה בגזרות. כך דיווח ניר דבורי.כיכר השבת
נחטף מלב ביירות: סופו של הקצב מבניאס שביצע מעשי טבח
מפקד מיליציה פרו-אסדית לשעבר נחטף מביתו באזור אל-מנסורייה • המודיעין הסורי והטורקי ביצעו מבצע חשאי מעל ראשה של ביירות | "הקצב מבניאס" בידי דמשק (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
טראמפ קורא לישראלים לבחור מחדש בנתניהו
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם מכתב ברשת החברתית שלו בו הוא מביע תמיכה מלאה בבנימין נתניהו לקראת הבחירות בישראל. טראמפ כתב כי נתניהו "היה ראש ממשלה לוחם דגול ושותף גדול עוד יותר לשלום במאבק נגד איראן". הנשיא האמריקאי הוסיף כי "אם לישראל יהיה מנהיג שגוי, כלומר כל אדם מלבד ביבי, אמריקה תצטרך לבצע את העבודה הזאת בעצמה". טראמפ סיכם: "ביבי נתניהו לעולם לא יאכזב אתכם".כיכר השבת
רוכב קורקינט בן 41 נפגע מרכב באשדוד ופונה במצב בינוני
רוכב קורקינט חשמלי בן 41 נפגע מרכב בשדרות הרצל באשדוד בשעה 16:32. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים אסותא במצב בינוני, עם חבלות בגפיים.קובי רוזן
ילד בן שנה נפצע בינוני בנפילה מספסל באשדוד
ילד בן שנה נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מספסל בגינה ציבורית ברחוב אחיעזר באשדוד. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי במקום, והוא פונה לבית החולים אסותא עם חבלת ראש.קובי רוזן
ילד בן 5 נהרג מפגיעת אוטובוס במודיעין עילית
ילד כבן 5 נהרג בתאונת דרכים ברחוב אבני נזר במודיעין עילית בשעה 17:10. הילד רכב על קורקינט כשנפגע מאוטובוס. צוותי מד"א שהגיעו למקום קבעו את מותו עם חבלה רב מערכתית וללא סימני חיים.קובי רוזן
ילד בן 5 נהרג בתאונת קורקינט במודיעין עילית
ילד בן 5 נהרג היום בתאונת דרכים ברחוב אבני נזר במודיעין עילית. הילד רכב על קורקינט ונפגע מרכב. צוותי איחוד הצלה ביצעו פעולות החייאה במקום, אך נאלצו לקבוע את מותו בשל אופי הפציעות הקשות.קובי רוזן