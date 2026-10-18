מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם מכתב ברשת החברתית שלו בו הוא מביע תמיכה מלאה בבנימין נתניהו לקראת הבחירות בישראל. טראמפ כתב כי נתניהו "היה ראש ממשלה לוחם דגול ושותף גדול עוד יותר לשלום במאבק נגד איראן". הנשיא האמריקאי הוסיף כי "אם לישראל יהיה מנהיג שגוי, כלומר כל אדם מלבד ביבי, אמריקה תצטרך לבצע את העבודה הזאת בעצמה". טראמפ סיכם: "ביבי נתניהו לעולם לא יאכזב אתכם".

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