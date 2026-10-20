צה"ל ושב"כ חיסלו בכיר חמאס במנגנון הביטחון הכללי ברצועת עזה

מבזקים נוספים
הרב סדן לנתניהו: השפעתך על וינטר דלה
הרב אלי סדן אמר לראש הממשלה נתניהו כי הוא מתרשם שהשפעתו על וינטר דלה בכל מקרה. נתניהו השיב שקריאה פומבית תסייע לבוחרים המתלבטים. טרם התקבלה החלטה בנושא.כיכר השבת
נער בן 16 נפצע בינוני באירוע אלימות בקרית מוצקין
נער בן 16 נפצע במצב בינוני באירוע אלימות ברחוב ההגנה בקרית מוצקין. הנער סובל מפציעה חודרת. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים רמב"ם. הדיווח על האירוע התקבל במוקד 101 בשעה 19:28.קובי רוזן
סולברג: הליכוד תשלם לצה"ל עבור שימוש בחומרי צילום של דובר צה"ל
השופט סולברג קבע כי מפלגת הליכוד תידרש לשלם לצה"ל עבור כל סרטון תעמולה הכולל קטעים שצולמו על ידי דובר צה"ל, כגון צילומי מטוסים, טנקים וספינות.כיכר השבת
סקר חדש: גוש נתניהו על 62 מנדטים, בנט עם 9
סקר 14 מראה כי גוש נתניהו עומד על 62 מנדטים. מפלגת בנט צפויה לקבל 9 מנדטים בלבד. על פי הסקר, מפלגות וינטר ויועזליכה לא עוברות את אחוז החסימה.כיכר השבת
ארה"ב מזהירה אזרחיה מפני הפגנות באיטליה
ארצות הברית פרסמה אזהרה לאזרחיה בנוגע להפגנות צפויות ברחבי איטליה בימים הקרובים. האזהרה מציינת כי הפגנות אחרונות במילאנו ובבולוניה הידרדרו למעשי ביזה ולעימותים אלימים. ארה"ב קוראת לאזרחיה להתרחק מההפגנות ומציינת כי הרשויות באיטליה עלולות להטיל הגבלות תנועה.קובי אטינגר
צה"ל חיסל בכיר במנגנון הביטחון הכללי של חמאס
צה"ל חיסל בכיר במנגנון הביטחון הכללי של חמאס, גוף חשאי האחראי על אבטחת בכירי ארגון הטרור ועל איסוף מודיעין נגד צה"ל.כיכר השבת
נפתלי בנט בריאיון סוער: "זה יהיה יום הכיפורים של הסוקרים, נגיע ל-61 בלי החרדים והערבים"
שבוע לבחירות, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מתארח לראיון סוער באולפן 'כיכר השבת' עם ישי כהן | בנט תוקף בחריפות את יו"ר ש"ס אריה דרעי, מצהיר כי יפעל לעצירה מוחלטת של שיבר התקציבים לעולם התורה ולחינוך החרדי שלא ילמד 100% ליבה, כופר בנתוני הסקרים ומסביר למה ה-7 באוקטובר שינה את יחסו למנסור עבאס ולהבדיל למוסדות החינוך החרדי | צפו (פוליטי)ישי כהן
צעיר נפצע בינוני בנפילה מסולם בירושלים
צעיר בן 19 נפצע בינוני לאחר שנפל מסולם ברחוב עבד אלחמיד שומאן בירושלים. לדברי חובשי איחוד הצלה, הצעיר נחבל בחזה כתוצאה מהנפילה. הוא קיבל טיפול רפואי ראשוני ופונה לבית החולים שערי צדק במצב בינוני.קובי רוזן