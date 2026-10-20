מבזקים נוספים
הגר"ד לנדו בהתייחסות ראשונה למפלגות החרדיות החדשות: "מרמור וטענות"
ראש הישיבה הגר"ד לנדו מתייחס לראשונה למפלגות החרדיות החדשות בכינוס בחירות באשדוד • "מי שנמנע מהצבעה לג' או מצביע למפלגות שאין רוח חכמים נוחה מהן מאבד את זהותו כחלק מעולם התורה" • "מה הוא יענה לילדים שלו כשיראו שאבא או אמא מוציאים את עצמם מן הכלל?" (חרדים)חנני ברייטקופף
יו"ר 'צבע שחור' מתפוצץ בשידור: "אל תכניס לי מילים - אני לא נגד הרבנים" | מעייריב
יו"ר מפלגת צבע שחור חיים מילר בראיון סוער במיוחד - אל תפספסו | דרמה חסרת תקדים בנתב"ג: עשרות בחורי ישיבה שנעצרו הבוקר - שוחררו בערב | אירוע חריג בבני ברק: הגר"מ נידאם הותקף על ידי שוטרים במהלך ניסיון הריסה (מעייריב)איצלה כץ
זעזוע במעון הילדים: המנהלת ושתי עובדות נעצרו בחשד להתעללות קשה
התפתחות סוערת בחקירת החשד להתעללות בפעוטות במעון פרטי בעיר אריאל: שוטרים עצרו שתי חשודות נוספות – בהן מנהלת המעון ועובדת נוספת, זאת בהמשך למעצרה של סייעת ראשונה הבוקר | החקירה כוללת ניתוח חומרי תיעוד ממצלמות האבטחה (בארץ)קובי רוזן
"צריכים לקבל רק החלטה סופית": טראמפ שיגר איום עוקצני לאיראנים
הנשיא לשעבר התייחס למתיחות מול טהרן ואמר כי יש לקבל החלטה סופית • נתניהו התחייב להפיל את המשטר האיראני | דיווחים על מגעים בין וושינגטון לטהרן (חדשות)יוסי נכטיגל
נהג בן 55 נפצע בינוני בתאונת דרכים בעוספיא
נהג רכב בן 55 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים בשדרות אבא חושי בעוספיא. בתאונה היו מעורבים שני כלי רכב, ונפגעה גם אישה בת 55 שמצבה קל. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי ראשוני בזירה.קובי רוזן
בכיר ביהדות התורה: סוכם עם נתניהו על חוק גיוס כחוק ראשון בממשלה הבאה
ימים ספורים לפתיחת הקלפיות: בכיר ביהדות התורה חושף כי סוכם עם נתניהו על חקיקת חוק הגיוס בממשלה הבאה, אם ישיג שישים ואחת, לפני כל חוק אחר: "לא יהיו פשרות כמו שהתפשרנו ערב איראן. מה שהיה לא יהיה" | כל הפרטים (חרדים)ישי כהן
סקר i24: גוש נתניהו עם 58 מנדטים, גוש השינוי עם 48
סקר i24 מראה כי גוש נתניהו צפוי לקבל 58 מנדטים, לעומת 48 מנדטים לגוש השינוי. נתניהו מוביל באיזנקוט בפער של 6 מנדטים. מפלגות וינטר ויועזליכה לא צפויות לעבור את אחוז החסימה.כיכר השבת
גבר נפצע בינוני באירוע אלימות באבו גוש
גבר כבן 40 נפצע בינוני באירוע אלימות ברחוב המשתלה באבו גוש. חובשי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה שכלל עצירת דימומים וחבישות, והוא פונה לבית החולים במצב בינוני.קובי רוזן