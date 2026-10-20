הערב (שלישי) נערך כינוס בחירות בעיר אשדוד עבור יהדות התורה בהשתתפות גדולי ישראל - ראש הישיבה הגר"ד לנדו וראש הישיבה הגרמ"ה הירש, יחד עם גאב"ד אשדוד הגר"ב שרייבר.

ראש הישיבה הגר"ד לנדו פתח את משאו: "אין לאף אחד ספק, כדעת חכמי הדור שליט"א, שהחובה להצביע בבחירות ג', כהמשך להוראתם הברורה של מרן החזון איש זצוק"ל ושל גדולי הדורות האחרונים זצוק"ל, וכך מתקדש שם שמים. אין גם לאף אחד ספק כי ההצבעה לרשימת ג' היא חובת ההשתדלות בדרך הטבע להצלת עולם התורה מהרדיפות והגזירות המתחדשות והולכות, שהרשויות מטילות עליו באכזריות ואינם יודעים שובע, רחמנא ליצלן".

בדבריו התייחס ראש הישיבה לראשונה למפלגות חרדיות חדשות שקמו בבחירות האחרונות: "כל אחד מבין כי ההצבעה לג' היא חלק בלתי נפרד מהזהות של כל משפחה חרדית, ומי שבגלל טענות או מרמור נמנע מכך, וחמור מכך – נותן חלקו למפלגות חדשות אשר אין רוח חכמים נוחה מהן, מאבד חלילה את הזהות שלו כחלק מעולם התורה. גם מי שמתפרנס למחייתו הוא חלק בלתי נפרד מעולם התורה, ואנחנו לא רוצים שאף אחד יאבד את זהותו חלילה".

לדברי ראש הישיבה, "מי שחלילה נמנע, או מצביע למפלגות שאין רוח חכמים נוחה מהן – מה הוא יענה לילדים שלו? מה הם יחשבו כשהם יראו שאבא או אמא מוציאים את עצמם מן הכלל חלילה? חזקו ונתחזקו, הצביעו ג', השפיעו על מכריכם בדרכי נועם, שמרו את התורה מכל משמר, החזיקו בעץ החיים בדרך התורה, והתורה שקיבלנו מסיני תגן עליכם ועל בני ביתכם, ויושפע עליכם ברכת שמים לרוב. חובתנו לפעול בכל יכולתנו ויותר מיכולתנו, וד' יעזרנו למען כבוד שמו יתברך, אמן כן יהי רצון".