צפו בדבריו המלאים של ראש הישיבה 10 10 0:00 / 8:49 צפו בדבריו המלאים של ראש הישיבה

ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, נשא אמש (שני) דברים חריפים בפני ראשי ישיבות, רבנים וציבור רב בכנס בחירות בעיר פתח תקווה.

בדבריו יצא בנחרצות נגד הקולות הקוראים שלא להצביע או לתמוך במפלגות אחרות, והבהיר כי קיימת חובה מוחלטת להצביע אך ורק לדגל התורה. "יש מי שאומרים שבג"ץ יסכים למה שצד השמאל יעשה, וכי מה שיעשו לא יהיה גרוע ממה שיש עכשיו", אמר הגר"מ הלל הירש, והבהיר: "החוק שיעשו, לו יצויר שיעשו חוק, זה ודאי יהיה גרוע גרוע גרוע ממה שיש עכשיו. החוק שיעשו יגרום שיהיה בלתי אפשרי לקיים פה את הישיבות כמו שהן עכשיו. מה שהם יעשו יהיה דווקא חוק כזה שיהיה חורבן לישיבות". בהמשך התריע מפני מגמה מכוונת לפגוע בציבור החרדי ובמוסדות החינוך שלו: "יש כוונה מיוחדת בכל שטח ושטח להוריד את החרדים – מנסים להחריב את החינוך העצמאי, להחריב חדרים, וגם בסמינרים. הכוונה שלהם היא שלא יהיו עוד חרדים בארץ ישראל, כי הם חושבים מה יהיה פה בעוד עשרים שנה. אם חס ושלום הם יקבלו את ההנהגה, הם יגרמו שבכל פרט ופרט יהיה בלתי אפשרי שנוכל לחיות פה". ארונו של האברך שנהרג בהודו צפוי לנחות היום, ההלוויה ממודיעין עילית לרחובות חיים רוזנבוים | 13:55 הגרמ"ה הירש הסביר כי המצב הנוכחי גובל בפיקוח נפש במישור הרוחני והשמיימי: "אנחנו כל הזמן אומרים שזה ניסים ונפלאות שאנחנו נמצאים פה, בפרט כיום שכל העולם כולו נגדנו. מה שאנחנו נמצאים פה זה ממש סייעתא דשמיא גדולה מאוד. אם הקב"ה חלילה יסתלק מאיתנו ולא ייתן לנו את הסייעתא דשמיא – זה הפיקוח נפש של עכשיו, פיקוח נפש כפשוטו".

כינוס גדולי ישראל ( צילום: שוקי לרר )

לדבריו, חובת הציבור היא להוכיח מסירות לקיומה של התורה: "אם הקב"ה יראה שאנחנו לא מעוניינים לעשות מה שנוכל כדי לקיים את התורה כמו שצריך, אז הקב"ה יגיד 'אם אתם לא רוצים אותי, אז אני לא רוצה אתכם'. אנחנו צריכים להראות להקב"ה שאנחנו רוצים בכל הכוח להחזיק את החרדיות פה בארץ ישראל".

בסיום דבריו יצא ראש הישיבה בקריאה תקיפה נגד הימנעות מהצבעה או תמיכה במפלגות אחרות בשל תחושות תסכול: "כל אלו שיש להם מרמור – זה אסור, אסור, אסור ללכת לשום מקום ולהצביע בשביל מישהו אחר. אסור, אסור, אסור! כל בחור ישיבה, כל איש חרדי וכל איש דתי צריך להצביע דווקא בשביל דגל התורה, שהם אלו שמרימים את עולם התורה ובאים להרבות קידוש השם".

רה"י חתם את דבריו בקביעה כי המחשבות והתסכולים אינם רלוונטיים לנוכח גודל השעה, וכי רק באמצעות אחדות ותמיכה בדגל התורה יזכה הציבור לסייעתא דשמיא ולכבוד שמיים.