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בכיר ביהדות התורה: סוכם עם נתניהו על חוק גיוס כחוק ראשון בממשלה הבאה

ימים ספורים לפתיחת הקלפיות: בכיר ביהדות התורה חושף כי סוכם עם נתניהו על חקיקת חוק הגיוס בממשלה הבאה, אם ישיג שישים ואחת, לפני כל חוק אחר: "לא יהיו פשרות כמו שהתפשרנו ערב איראן. מה שהיה לא יהיה" | כל הפרטים (חרדים)

יכ
ישי כהן
כיכר השבת |
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(צילום: Flash90)

הפעם יהיה אחרת? שבוע בדיוק למערכת הבחירות - ובמפלגות החרדיות ערוכים גם ליום שאחרי. בכיר ביהדות התורה חשף הערב (שלישי) בשיחה עם 'כיכר השבת' כי גובשה הבנה עם , ולפיה בממשלה הבאה - אם תקום בראשותו - יחוקק כחוק ראשון לפני כל החוקים האחרים.

״יש הסכמה עם נתניהו, אם הוא ישיג 61 - חוק הגיוס יהיה החוק הראשון שהממשלה בראשותו תעביר", מסר הבכיר. "הראשון! ולא יהיו פשרות כמו שהתפשרנו ערב איראן".

לדבריו, "מה שהיה לא יהיה - לא נסכים לדחיות ונתניהו מבין את זה, זו הסיבה שגם הוא העביר מסר דומה לציבור שלנו בתקשורת החרדית״.

כזכור, הח"כים החרדיים התנו את הנושא כהצטרפות לקואליציה. יו"ר ש"ס אריה דרעי, בריאיון שהעניק לכיכר השבת' בשבוע שעבר, הציב את התנאי כתנאי סף חד-משמעי לכל הרכבת ממשלה עתידית: הסדרת מעמד תלמידי הישיבות בחוק.

יו"ר ש"ס הדגיש כי כל עוד מונפת "חרב המעצרים" על לומדי התורה, סיעתו לא תיתן את ידה להקמת שום ממשלה – בין אם בתמיכה מבחוץ ובין אם בהשתתפות פעילה. לדבריו: "אנחנו ממשיכים בדרכו של מרן, מרן אמר לנו לעשות הכל אבל הכל כדי להסדיר את מעמד תלמידי הישיבות שהעקרון היה שכל מי שלומד תורה ימשיך.

"הכרזנו את זה, מרן הראשון לציון בקולו אמר את זה, אני אמרתי את זה: לא תהיה ממשלה בישראל - ש"ס תומכת או משתתפת - בלי שנסדיר את מעמד תלמידי הישיבות. איך אפשר להשלים עם זה שהחרב הזו מונחת על המעצרים".
בנימין נתניהויהדות התורהחוק הגיוסבחירות 2023

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