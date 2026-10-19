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לא מתנצלים

בחרו בביבי, לא בקוף: ערוץ 14 ממשיך בכל הכוח

אחרי שנתניהו ביקש מינון מגל להתנצל על הכינוי שהטיח בגדי איזנקוט, המגיש סיפר בשידור כי סירב לבקשה | אמש, יותם זמרי החזיר את הכינוי לאולפן (חדשות בארץ)

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
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ינון מגל (צילום: חיים גולדברג | פלאש 90 )

סערת הכינוי נגד יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, נמשכת: יממה לאחר שינון מגל עורר סערה כשכינה את הרמטכ"ל לשעבר "קוף" וטען כי מאחוריו עומדים אשכנזים אליטיסטים שמנהלים אותו, הכינוי חזר אמש (ראשון) לתוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14, הפעם מפיו של הפאנליסט יותם זמרי.

במהלך התוכנית התייחסו חברי הפאנל לתמיכתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בראש הממשלה . לאחר שאבישי בן חיים אמר כי טראמפ הציב למעשה את הסיסמה "טראמפ צריך ביבי חזק", השיב זמרי באנגלית, בסרקזם: "Choose Bibi, not the monkey", כלומר: "בחרו בביבי, לא בקוף". הדברים עוררו צחוק בקרב חברי הפאנל, בהם גם מגל, שהשתמש בכינוי יום קודם לכן.

יום זמרי (צילום: מסך מוך תוכנית ערוץ 14)

הדברים נאמרו שעות לאחר שנתניהו גינה את ההתבטאות המקורית של מגל. בריאיון לרדיו צפון אמר ראש הממשלה כי מדובר ב"אמירה מאוד לא ראויה" והוסיף כי הוא מגנה אותה. לצד זאת, נתניהו קרא לאיזנקוט לגנות גם התבטאויות נגד מצביעי הליכוד.

אלא שבמהלך התוכנית אמש חשף מגל כי נתניהו שוחח איתו וביקש ממנו להתנצל. לדבריו, הוא סירב לבקשה ואף דחה את האפשרות להסתפק בהבהרה שלפיה השתמש במילים לא נכונות.

"אני לא אגיד שהשתמשתי במילים לא נכונות, כי זה הכול פייק", הסביר מגל בשידור. הוא אף מתח ביקורת על החלטת נתניהו לגנות את דבריו ואמר כי לדעתו ראש הממשלה "עשה טעות", משום שהעניק לדבריו רוח גבית לקמפיין פוליטי נגדו.

מגל טען כי דבריו הוצאו מהקשרם וכי התכוון לתאר מצב שבו, לטענתו, מציבים אדם בחזית ומפעילים אותו מאחורי הקלעים. לדבריו, אין בכוונתו להתנצל על ההתבטאות.

בינתיים, מחוץ לאולפני התוכנית הוצב מסר מחאה מטעם מפלגת ישר ובו תמונתו של איזנקוט לצד הכיתוב: "ינון מגל, למי קראת קוף?". איזנקוט התייחס גם לדברים שנשמעו בתוכנית אמש וכתב כי מדובר בעוד ערב של "מופע גזענות עלוב בערוץ 14".
בנימין נתניהוגדי איזנקוטינון מגלערוץ 14הפטריוטיםיותם זמרי

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