ארה"ב מזהירה אזרחיה מפני הפגנות באיטליה

סקר 14 מראה כי גוש נתניהו עומד על 62 מנדטים. מפלגת בנט צפויה לקבל 9 מנדטים בלבד. על פי הסקר, מפלגות וינטר ויועזליכה לא עוברות את אחוז החסימה.

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