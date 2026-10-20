סקר חדש: גוש נתניהו על 62 מנדטים, בנט עם 9

ימים ספורים לפתיחת הקלפיות: בכיר ביהדות התורה חושף כי סוכם עם נתניהו על חקיקת חוק הגיוס בממשלה הבאה, אם ישיג שישים ואחת, לפני כל חוק אחר: "לא יהיו פשרות כמו שהתפשרנו ערב איראן. מה שהיה לא יהיה" | כל הפרטים (חרדים)

ישי כהן