מבזקים נוספים
בכיר ביהדות התורה: סוכם עם נתניהו על חוק גיוס כחוק ראשון בממשלה הבאה
ימים ספורים לפתיחת הקלפיות: בכיר ביהדות התורה חושף כי סוכם עם נתניהו על חקיקת חוק הגיוס בממשלה הבאה, אם ישיג שישים ואחת, לפני כל חוק אחר: "לא יהיו פשרות כמו שהתפשרנו ערב איראן. מה שהיה לא יהיה" | כל הפרטים (חרדים)ישי כהן
סקר i24: גוש נתניהו עם 58 מנדטים, גוש השינוי עם 48
סקר i24 מראה כי גוש נתניהו צפוי לקבל 58 מנדטים, לעומת 48 מנדטים לגוש השינוי. נתניהו מוביל באיזנקוט בפער של 6 מנדטים. מפלגות וינטר ויועזליכה לא צפויות לעבור את אחוז החסימה.כיכר השבת
גבר נפצע בינוני באירוע אלימות באבו גוש
גבר כבן 40 נפצע בינוני באירוע אלימות ברחוב המשתלה באבו גוש. חובשי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה שכלל עצירת דימומים וחבישות, והוא פונה לבית החולים במצב בינוני.קובי רוזן
נעצר חשוד בדקירת אחיו ברחוב חלמית ביפו
אדם נדקר ונפצע באורח קשה ברחוב חלמית ביפו. שוטרי תחנת יפו הגיעו לזירה ואספו ממצאים. נעצר חשוד בן 30, אחיו של הנפגע, בחשד למעורבות במעשה. החשוד הועבר לחקירה בתחנת יפו, והמשטרה תבקש להאריך את מעצרו בבית המשפט.קובי רוזן
הרב סדן לנתניהו: השפעתך על וינטר דלה
הרב אלי סדן אמר לראש הממשלה נתניהו כי הוא מתרשם שהשפעתו על וינטר דלה בכל מקרה. נתניהו השיב שקריאה פומבית תסייע לבוחרים המתלבטים. טרם התקבלה החלטה בנושא.כיכר השבת
נער בן 16 נפצע בינוני באירוע אלימות בקרית מוצקין
נער בן 16 נפצע במצב בינוני באירוע אלימות ברחוב ההגנה בקרית מוצקין. הנער סובל מפציעה חודרת. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים רמב"ם. הדיווח על האירוע התקבל במוקד 101 בשעה 19:28.קובי רוזן
סקר חדש: גוש נתניהו על 62 מנדטים, בנט עם 9
סקר 14 מראה כי גוש נתניהו עומד על 62 מנדטים. מפלגת בנט צפויה לקבל 9 מנדטים בלבד. על פי הסקר, מפלגות וינטר ויועזליכה לא עוברות את אחוז החסימה.כיכר השבת
ארה"ב מזהירה אזרחיה מפני הפגנות באיטליה
ארצות הברית פרסמה אזהרה לאזרחיה בנוגע להפגנות צפויות ברחבי איטליה בימים הקרובים. האזהרה מציינת כי הפגנות אחרונות במילאנו ובבולוניה הידרדרו למעשי ביזה ולעימותים אלימים. ארה"ב קוראת לאזרחיה להתרחק מההפגנות ומציינת כי הרשויות באיטליה עלולות להטיל הגבלות תנועה.קובי אטינגר