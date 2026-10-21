ישראל והאיחוד האירופי מגנים הסכם גבולות ימי בין טורקיה ללוב

גם אחרי הסתלקותו של הגאון רבי איצ'לה בלאזר זצ"ל, המתחם הירושלמי הקטן בשכונת מוסררה לא הפסיק להצמיח ענקי רוח • מרבי חיים ברלין ועד למייסד 'אם ישיבות ההסדר' שהתייעץ עם החזון איש • הציטוטים, הדמויות וההיסטוריה המפוארת שלא דעכה | פרק אחרון בסדרה (היסטוריה)

ישראל שפירא