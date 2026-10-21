שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פנה היום (רביעי) בהצעה דרמטית ליו"ר מפלגת "עמך ישראל" עופר וינטר, כשבוע בלבד לפני הבחירות. סמוטריץ' הציע לוינטר לפרוש מהמירוץ לכנסת תמורת תפקיד שר במשרד הביטחון ממכסת מפלגת הציונות הדתית, לצד סמכויות מלאות להקמת מנהלת הגירה מרצון מעזה ומנהלת לגיוס ושילוב חרדים.

"עופר אחי, אתה איש טוב. מנהיג ערכי, ומפקד אמיץ ועתיר זכויות, ואתה מבטא קול חשוב בציבוריות הישראלית", פתח סמוטריץ' את דבריו. "כולנו זוכרים את בחירות 1992. אנשים טובים ומלאי כוונות טובות שפיצלו את המחנה, זרקו קולות לפח והביאו עלינו את הסכמי אוסלו הארורים. שלושים שנה אנחנו עוד מלקקים את הפצעים המדממים של האסון הזה".

השר הזהיר כי המשך התמודדותה של מפלגת עמך ישראל עלול להביא לאסון לאומי. "הקולות שישרפו מתחת לאחוז החסימה יעשו ההבדל בין ניצחון להפסד בבחירות", הבהיר. "המחנה הלאומי לא יכול להרשות לעצמו לחזור על טעויות העבר. אסור לנו לשרוף אף קול. ההיסטוריה לא תסלח למי שבידו יביא שוב לעליית ממשלת שמאל ולאסונות לאומיים, כפי שלא סלחה למי שעשה זאת בעבר".

סמוטריץ' התייחס לסקרים המצביעים על כך שמפלגת עמך ישראל לא עוברת את אחוז החסימה. "ברוב מוחלט של הסקרים אתה לא עובר את אחוז החסימה. אני יודע שיש לך סקרים שלך שבהם אתה חושב שאתה כן עובר. גם לבנט בבחירות 2019 היו סקרים טובים וזה לא הספיק לו. גם התחיה עברה בסקרים ערב בחירות 92 וזה קרס בקלפי. אין לזה שום סיכוי בעולם".

השר הציג את הצעתו המפורטת: "אעמיד לרשותך את הכח הפוליטי שיהיה לציונות הדתית אחרי הבחירות ואדרוש עבורך במסגרת המשא ומתן הקואליציוני, על חשבון התפקידים והסמכויות שיגיעו לנו בהתאם למפתח שייקבע, את תפקיד השר במשרד הביטחון, עם אחריות וסמכות מלאה על שני תחומים לאומיים ראשונים במעלה".

התחום הראשון שהוצע לוינטר הוא הקמת מנהלת הגירה מרצון מעזה. "משימת ההגירה מרצון מעזה היא ללא ספק המשימה המרכזית והחשובה ביותר כדי להכריע את המערכה ולהשלים את הניצחון שכולנו עמלים להשיגו", הסביר סמוטריץ'. לפי ההצעה, תחת סמכותו של וינטר במשרד הביטחון תוקם מינהלת הגירה בעלת סמכויות סטטוטוריות מלאות, תקציב משמעותי ותקנים, שתתכלל את המאמץ הלאומי של כלל הגופים – משרד החוץ, המוסד, השב"כ, מתפ"ש, המל"ל וצה"ל.

התחום השני הוא הקמת מנהלת לגיוס ושילוב חרדים. "תחת סמכותך במשרד הביטחון תוקם מינהלת אשר תהיה אחראית על גיוס חרדים ושילובם בחברה", ציין סמוטריץ'. "יינתנו לך הסמכויות והמשאבים לניהול והתאמת המערך הצבאי הנדרש עבור בני הציבור החרדי, בניית מסגרות קדם צבאיות – ובהם מכינות, ישיבות הסדר, ומוסדות באזורי הגבול והספר, והקמת מנגנון לליווי והשמה לבוגרים החפצים כל כך בהשתלבות בחברה הישראלית".

סמוטריץ' הדגיש כי ההצעה מבוססת על ניסיון מוכח. "בדיוק כפי שעשינו במינהלת ההתיישבות במשרד הביטחון וחוללנו דרכה מהפכה חסרת תקדים ביהודה ושומרון – כך נעמיד לרשותך בצורה מקצועית ואפקטיבית את כל הכלים והסמכויות כדי להבטיח את ההצלחה במשימה".

בסיום דבריו, פנה סמוטריץ' אישית לוינטר: "עופר אחי, היית ונשארת לוחם עז של עם ישראל. לא באת לפוליטיקה בשביל כיסא, אלא כדי לחזק את ביטחון ישראל ואת ערכי המחנה הלאומי. זוהי הדרך היחידה כעת שבה תוכל להביא לידי ביטוי את משימת חייך – ביטחון ישראל. אני מציע לך שותפות אמת. עופר, יחד, רק יחד, נוכל להצליח".

"עופר, אני קורא לך מכאן: בוא נגלה אחריות לאומית, ונמנע שוב את מחדל 92'. בוא להוביל באמת ולא להסתפק בהצבעת מחאה. בואו נביא יחד בעזרת השם ניצחון גדול למחנה הלאומי ונביא יחד את היכולות, הערכים והניסיון שלך אל תוך העשייה הממשלתית הרשמית. יחד, רק יחד, ננצח", סיכם השר.