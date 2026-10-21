( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

שבוע בלבד לפני הבחירות, יו"ר מפלגת "עמך ישראל" עופר וינטר הודה היום (רביעי) בריאיון לתוכנית "מהדורת היום" בערוץ 12 כי ייתכן שעשה טעות כשהכריז בתחילת הקמפיין שימליץ רק על בנימין נתניהו.

"לפעמים אני שוקל אם זה נכון או לא נכון אבל זה לא רלוונטי", אמר וינטר בריאיון עם אלמוג בוקר. "אני איש של אמת ובמחנה הלאומי. גם אם יכפישו אותנו אני לא אומר עכשיו אני אעבור לצד השני. יכול להיות שזה היה לא בטוח נכון להגיד בהתחלה". ההתבטאות עוררה תגובה חריפה מצד מפלגת הליכוד, שפרסמה הודעה בה נטען כי "וינטר חושף את האמת ואומר 'זו הייתה טעות להכריז בתחילת הקמפיין שנמליץ רק על נתניהו'". לפי הליכוד, "וינטר, כמו בנט, ייקח את קולות הימין ויעביר אותם לממשלת שמאל של איזנקוט, יאיר גולן, ליברמן, בנט והמפלגות הערביות". הליכוד קרא לבוחרים: "לא נופלים לפייק ימין, מצביעים מחל". סמוטריץ' בהצהרה מיוחדת, הציע לוינטר: "אוותר על תפקיד שר עבורך אם תפרוש" יוני גבאי | 16:56 במקביל, על פי דיווח של הכתב עמית סגל, צפוי השר בצלאל סמוטריץ' למסור הערב בשעה שש הצהרה דרמטית. לפי הדיווח, סמוטריץ' יציע לוינטר לפרוש בתמורה לתפקיד שר ממכסת הציונות הדתית.

( צילום: מפלגת עמך ישראל, צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

סגל כתב בתגובה להתבטאות של וינטר: "לא יודע מי נתן לוינטר את העצה הטפשית להגיד זאת עכשיו. זה כאילו להגשים את כל החשדות שנתניהו מנסה להדביק לו, ועוד בהתנדבות".

כזכור, ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר סמוטריץ' נועדו אתמול (שלישי) עם רבו של וינטר, הרב אלי סדן, בניסיון לשכנעו כי על וינטר לפרוש מן המירוץ. בפגישה הוצגו לרב סדן סקרי עומק המוכיחים כי אין לוינטר סיכוי לעבור את אחוז החסימה, על פי דיווח של הכתב אמיר אטינגר.

וינטר הגיב אתמול בסרטון זועם: "נתניהו, שמעתי שאתה וסמוטריץ' בדרך לרב אלי סדן כדי להפעיל עליי לחץ לפרוש. חבר'ה, תפנימו. עם ישראל רוצה פוליטיקה אחרת. עם ישראל מאס בקמפיין המכוער הזה".