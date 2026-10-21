עשרות פעילים זרים וישראלים עוכבו היום על ידי כוחות צה"ל, מג"ב ומשטרת יו"ש לאחר שהגיעו למסוק זיתים ללא תיאום בשטח חקלאי שלא אושר, בסמוך לגדר העיר ביתר עילית. בתום חקירה משותפת של המשטרה עם משרד החוץ וגופי הביטחון, 32 פעילים נחקרו ושוחררו בתנאי הרחקה. ארבעה פעילים זרים נוספים נותרו במעצר לאחר שנוטרה פעילות אנטי-ישראלית שלהם ותמיכה בארגונים הפועלים נגד ישראל. המשטרה תעביר אותם מחר לרשות האוכלוסין וההגירה לשימוע טרם הרחקתם מישראל. 40 מעוכבים נוספים שוחררו אחר הצהריים לאחר שלא עלה חשד בבדיקתם.

קובי רוזן