שר הביטחון ישראל כ״ץ תקף את גדי איזנקוט בהודעה חריפה: "איזנקוט שמוכן להסתלק מיידית מאזור הביטחון בלבנון אותו הקמנו להגנת תושבי הצפון - ואני מציע לו לא להכחיש פן אאלץ להוכיח - לא ילמד אותי מהי אחריות ומהו ביטחון אמיתי".

כיכר השבת