תם עידן המאבטחים? הרובוט הסיני שמפרק רכבים ומגן מתוקפים

חברת הרובוטיקה הסינית Unitree חשפה סרטון חדש של הרובוט דמוי האדם H2-X, המכונה "אגדת הקונג פו: השומר".

בתיעוד נראה הרובוט מבצע תרגילי לחימה מורכבים, מזנק מעל כלי רכב, מנחית בעיטות ואגרופים על מכוניות ומבצע פעלולים באוויר, לפני שהוא מציג יכולות שנועדו להמחיש כיצד יוכל להגן על בני אדם ולסייע בחילוץ. הסרטון, שפורסם ברשתות החברתיות, נפתח ברצף של פעלולים יוצאי דופן. הרובוט מזנק על גבי מכוניות, מבצע קפיצות בין כלי רכב ומנחית מכות חזקות על חלקי המרכב, עד שנראים נזקים למתכת. בהמשך הוא מזנק מגובה של כארבעה מטרים, נוחת על רגליו וממשיך בסדרת תנועות המזכירות קרב קונג פו, עם בעיטות, אגרופים וסיבובים מהירים באוויר.

הבוס הסיני: מפרק מכוניות, נלחם בתוקפים - ויודע לחלום - צילום: יצרן 10 10 0:00 / 0:50 הבוס הסיני: מפרק מכוניות, נלחם בתוקפים - ויודע לחלום ( צילום: יצרן )

אולם הפעלולים הם רק חלק מההדגמה. בהמשך הסרטון מוצג הרובוט בתפקיד של שומר ראש: כאשר אדם חמוש בסכין מתקרב לאישה, הרובוט נע לעברה, מתייצב בינה לבין התוקף ומדגים כיצד הוא עשוי לחסום את דרכו ולהגן עליה.

בסצנה נוספת נראה הרובוט ניגש למכונית שמתחתיה לכוד אדם ומרים את חלקה הקדמי, כדי לאפשר לאדם אחר לחלץ את הלכוד. בתיעוד אחר הוא מזיז בובת דמות אדם מנתיב נסיעתה של מכונית, ולאחר מכן נראה כשהרכב חולף מעליו.

בסיום הסרטון מופיע רגע מפתיע נוסף, כאשר הרובוט נראה שוכב במיטה ומתעורר בבהלה, כאילו התעורר מחלום רע.

ב־Unitree מציינים כי לרובוט זמן פעולה מרבי של כשמונה שעות, ומציגים אותו כמכונה שנועדה לספק יכולות הגנה וסיוע. עם זאת, החברה טרם פרסמה מחיר או מועד לשיווק הדגם החדש, והסרטון אינו מפרט אם התנועות והתרחישים מבוצעים באופן עצמאי או באמצעות שליטה חיצונית.