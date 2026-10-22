אימוני מטוסי הקרב בשמי ישראל התגברו באופן משמעותי בשבועיים האחרונים, על רקע האפשרות הגוברת לפריצת מערכה צבאית נגד איראן. במידה ותתקבל ההנחיה מהדרג המדיני, צה"ל יידרש לתקוף מטרות ברחבי המדינה כדי להשמיד את רכיבי פרויקט הגרעין ואת התעשיות הביטחוניות לייצור טילים בליסטיים המאיימים על העורף הישראלי.
במערכת הביטחון מעריכים כי ההחלטה הסופית בנושא תתקבל רק לאחר הבחירות, בהתאם לתוצאות שיתקבלו ובתיאום הדוק עם ארצות הברית. ברקע הדברים עומדת נחישותם הברורה של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ להפיל את המשטר האיראני.
"ככל שחולף הזמן - הסיכוי למלחמה גובר"
גורם ביטחוני התייחס בשיחה עם 'וואלה!' לתקופה הרגישה ולהמתנה הדרוכה להכרעה בבית הלבן ובבירושלים: "ככל שחולף הזמן אנחנו נצטרך לעבור דרך עימות עם איראן. הכול יכול להשתנות, אבל בין מציאות שבה הולכים להסכם עם איראן או תוקפים - הסיכוי למלחמה גובר".
לדברי הגורם הביטחוני שצוטט ב'וואלה!', במערכת הביטחון עוקבים בדריכות אחר שתי שאלות מרכזיות: מה יעשו האיראנים עד לקבלת ההחלטה, וכיצד יפעלו בכל הקשור להאצת התהליכים מצידם. "אנחנו ערוכים לכל התרחישים בתיאום עם ארה"ב ומדינות האזור", הדגיש.
עוד נמסר מפי הגורם הביטחוני ל'וואלה!' כי בצה"ל מקיימים חיתוכי מצב רציפים בין האגפים, הזרועות והחילות השונים, כמו גם מול מפקדת סנטקום האמריקנית: "התיאום והעדכונים הם יומיים". בנוסף, ציין הגורם ב'וואלה!' כי העיניים נשואות לא רק לטהראן אלא גם לשלוחותיה באזור, מתוך חשש שבמקרה של לחימה מחדש יכפו האיראנים על פרוקסיס נוספים להצטרף. על רקע זה, הועברו אזהרות חריפות לממשלת לבנון לרסן את חיזבאללה, אחרת "התגובה הישראלית תהיה קשה".
תרגיל טיסה מזרחה ובנק מטרות מעודכן
ברקע המתיחות, ראש הממשלה בנימין נתניהו דחף לחידוש תקיפות נרחבות באיראן, אך נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התנגד למהלך לפני בחירות האמצע לקונגרס ב-3 בנובמבר.
לפי דיווח בעיתון "פייננשל טיימס", צה"ל כבר נערך למבצע הפצצות נרחב בן כמה ימים בסוף השבוע של 10 באוקטובר, שנועד לפגוע במתקני גרעין, בתחנות כוח ובתשתיות נוספות של המשטר האיראני. במסגרת ההכנות הללו אף עודכן בנק המטרות הישראלי, וכולל כעת תשתיות שלא הותקפו בעבר.
במקביל, רשת "פוקס ניוז" דיווחה כי מטוסי קרב של חיל האוויר טסו לכיוון איראן מעל שטח סוריה ועיראק במסגרת תרגיל שנערך בלילה שבין שני לשלישי, במהלכו נשלחו המטוסים מזרחה. דיווחים מתאימים עלטו מפי מקורות מקומיים גם באתר "מידל איסט איי", לפיהם נצפו מטוסי קרב מעל דרום סוריה ומחוז אל-מות'נא בדרום עיראק.
כפי שדיווח כיכר השבת בסוף ספטמבר, הרמטכ"ל אייל זמיר ביטל את ביקורו המתוכנן בארצות הברית על רקע העלאת הכוננות בצה"ל בכל הגזרות. גורם בכיר במערכת הביטחון ציין אז כי "אי אפשר לדרוך את הצבא ולטוס לחו"ל".
בנוסף, חשף עיתון ה'ניו יורק טיימס' כי צבא ארצות הברית וצה"ל השלימו תוכניות מבצעיות מפורטות לחידוש התקיפות הנרחבות בשטח איראן. על פי הדיווח, המהלך המתוכנן צפוי לצאת לפועל לאחר בחירות האמצע בארה"ב, וכולל פגיעה ממוקדת במתקני גרעין, תשתיות אנרגיה לאומיות ומחסנים אסטרטגיים של טילים וכלי טיס בלתי מאוישים.