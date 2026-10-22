אימוני מטוסי הקרב בשמי ישראל התגברו באופן משמעותי בשבועיים האחרונים, על רקע האפשרות הגוברת לפריצת מערכה צבאית נגד איראן. במידה ותתקבל ההנחיה מהדרג המדיני, צה"ל יידרש לתקוף מטרות ברחבי המדינה כדי להשמיד את רכיבי פרויקט הגרעין ואת התעשיות הביטחוניות לייצור טילים בליסטיים המאיימים על העורף הישראלי.

במערכת הביטחון מעריכים כי ההחלטה הסופית בנושא תתקבל רק לאחר הבחירות, בהתאם לתוצאות שיתקבלו ובתיאום הדוק עם ארצות הברית. ברקע הדברים עומדת נחישותם הברורה של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ להפיל את המשטר האיראני.

"ככל שחולף הזמן - הסיכוי למלחמה גובר"

גורם ביטחוני התייחס בשיחה עם 'וואלה!' לתקופה הרגישה ולהמתנה הדרוכה להכרעה בבית הלבן ובבירושלים: "ככל שחולף הזמן אנחנו נצטרך לעבור דרך עימות עם איראן. הכול יכול להשתנות, אבל בין מציאות שבה הולכים להסכם עם איראן או תוקפים - הסיכוי למלחמה גובר".

לדברי הגורם הביטחוני שצוטט ב'וואלה!', במערכת הביטחון עוקבים בדריכות אחר שתי שאלות מרכזיות: מה יעשו האיראנים עד לקבלת ההחלטה, וכיצד יפעלו בכל הקשור להאצת התהליכים מצידם. "אנחנו ערוכים לכל התרחישים בתיאום עם ארה"ב ומדינות האזור", הדגיש.

עוד נמסר מפי הגורם הביטחוני ל'וואלה!' כי בצה"ל מקיימים חיתוכי מצב רציפים בין האגפים, הזרועות והחילות השונים, כמו גם מול מפקדת סנטקום האמריקנית: "התיאום והעדכונים הם יומיים". בנוסף, ציין הגורם ב'וואלה!' כי העיניים נשואות לא רק לטהראן אלא גם לשלוחותיה באזור, מתוך חשש שבמקרה של לחימה מחדש יכפו האיראנים על פרוקסיס נוספים להצטרף. על רקע זה, הועברו אזהרות חריפות לממשלת לבנון לרסן את חיזבאללה, אחרת "התגובה הישראלית תהיה קשה".