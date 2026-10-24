הרוג ו-2 פצועים בתאונה בין משאית לרכב בכביש 465 ליד עאבוד

מבזקים נוספים
טענו שפלשו רק 10 ס"מ - בית המשפט חייב על מגרש שלם
ארבעה בעלי זכויות במגרש טענו כי החריגה לשטח הציבורי מסתכמת בסנטימטרים בודדים בלבד. אלא שבית המשפט קבע כי השימוש בקרקע מנע מהמדינה לנצל מגרש שלם בשטח 488 מ"ר – וחייב אותם בתשלום דמי שימוש ובהוצאות משפט (משפט)משה כהן
צעיר בן 20 נפצע קשה באירוע אלימות בנתניה
צעיר כבן 20 נפצע קשה באירוע אלימות בשדרות בן צבי בנתניה. לפי צוותי איחוד הצלה, הצעיר סבל מפציעות חודרות וקיבל טיפול רפואי ראשוני בזירה. הוא פונה לבית חולים כשמצבו מוגדר קשה.קובי רוזן
נעצר חשוד בתקיפת צוות אבטחה של איש ציבור בפארק המסילה
שוטרי תחנת לב תל אביב עצרו חשוד בן 23 מגבעתיים בחשד לתקיפת צוות האבטחה של איש ציבור. התקיפה אירעה במהלך סיור שערך איש הציבור בפארק המסילה בתל אביב.קובי רוזן
אירוע ירי בנתניה: נפצע בינוני ושני חשודים נעצרו
שוטרי תחנת נתניה פתחו בחקירה בעקבות אירוע ירי בעיר שבמהלכו נפצע אדם באורח בינוני. שני חשודים במעורבות באירוע אותרו ונעצרו. הרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי.קובי רוזן
דריסה לעיני המצלמות: האוטובוס נסע על בחור הישיבה שצרח מכאבים | צפו
בתיעוד קשה שצולם במודיעין עילית נראה נהג אוטובוס ערבי נוסע במכוון במהירות, כשבחורי ישיבות שהתווכחו איתו נתלים על הדלת. אחד מהם נפל וגלגליו של האוטובוס ככל הנראה עברו עליו | בתיעוד הוא נשמע כשהוא צורח מייסורים (בארץ)משה בשן
ילד בן 5 נפצע בינוני מאלימות בגן שעשועים בבני ברק
ילד בן 5 נפצע בינוני בגן שעשועים ברחוב אברבנאל בבני ברק כתוצאה מאלימות. לפי שלמה קצין, חובש איחוד הצלה, הילד חבל בראשו וקיבל טיפול רפואי שכלל קיבועים, חבישות ועצירת דימומים. הוא פונה לחדר הטראומה בבית החולים שניידר בפתח תקווה במצב בינוני.קובי רוזן
רוכב אופנוע נפצע בינוני בתאונה בתל אביב
רוכב אופנוע כבן 30 נפצע באורח בינוני בתאונה עם מעורבות רכב ברחוב פרופסור קויפמן בתל אביב. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים וולפסון כשמצבו מוגדר בינוני.קובי רוזן
2 הרוגים ו-3 פצועים בתאונה בין שני רכבים בכביש 6678 ליד שדה אליהו
גבר ואישה כבני 30 נהרגו בתאונת דרכים בין שני רכבים פרטיים בכביש 6678 סמוך לשדה אליהו. חובשים ופרמדיקים של מד"א קבעו את מותם במקום. בנוסף, פונו לבית החולים העמק 3 פצועים: אישה כבת 25 במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית ושני פצועים קל. התאונה אירעה בשעה 21:50.קובי רוזן