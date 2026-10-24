הרוג ו-2 פצועים בתאונה בין משאית לרכב בכביש 465 ליד עאבוד

בתיעוד קשה שצולם במודיעין עילית נראה נהג אוטובוס ערבי נוסע במכוון במהירות, כשבחורי ישיבות שהתווכחו איתו נתלים על הדלת. אחד מהם נפל וגלגליו של האוטובוס ככל הנראה עברו עליו | בתיעוד הוא נשמע כשהוא צורח מייסורים (בארץ)

משה בשן