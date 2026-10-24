גבר בן 25 נפצע מירי בנתניה ופונה לבית חולים

מבזקים נוספים
צה"ל מגביל כניסת פועלים פלסטינים ליהודה ושומרון לקראת הבחירות
דובר צה"ל הודיע כי החל ממחר (יום א') ועד יום ב' לא תתאפשר כניסת פועלים פלסטינים לעבודה ביישובים ביהודה ושומרון ובבקעה, למעט אזורי תעשייה ואזורים בודדים שאושרו. בנוסף, הדרג המדיני אישר בהמלצת מערכת הביטחון איסור כניסה ויציאה של פועלים פלסטינים לכל יהודה ושומרון והבקעה, כולל אזורי התעשייה, וסגירת כלל המעברים היבשתיים לאורך כל יום הבחירות (יום ג'), 27 באוקטובר 2026.ב. ניסני
הגר"ד לנדו למפלגת "הציבור החרדי": "אני אלחם בכם בכל הכוחות"
הגר"ד לנדו שלח מכתב חריף לאחד מהרבנים התומכים במפלגת הציבור החרדי | "אני אלחם נגדכם בכל הכחות שיש לי ושאין לי, כי אתם מזיקים גדולים ליהדות החרדית" (בארץ)משה בשן
רוכב אופנוע בן 30 נפגע בתאונה ברח' קויפמן בתל אביב
גבר כבן 30 נפגע במצב בינוני בתאונה בין אופנוע לרכב ברחוב פרופסור יחזקאל קויפמן בתל אביב יפו. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים איכילוב כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. התאונה אירעה בשעה 22:15.קובי רוזן
לקיים בנו חכמי ישראל: האדמו"ר מגור יעבור מחר טיפול בבית החולים, בניו העתירו בתפילות
דאגה בגור: האדמו"ר מגור יעבור מחר טיפול בבית החולים הדסה עין כרם | בניו הרבנים העתירו היום בתפילות באוהל צדיקי בית גור (חסידים)חיים רוזנבוים
הרוג ושלושה פצועים בתאונה בכביש 465
גבר כבן 35 נהרג בתאונת דרכים בכביש 465 סמוך לעאבוד. לפי צוותי איחוד הצלה, התאונה כללה משאית ושני כלי רכב נוספים. מותו של הגבר נקבע בזירה עקב פציעות קשות. שלושה נפגעים נוספים בגילאי ה-20 קיבלו טיפול רפואי ראשוני, מצבם מוגדר קל.קובי רוזן
טענו שפלשו רק 10 ס"מ - בית המשפט חייב על מגרש שלם
ארבעה בעלי זכויות במגרש טענו כי החריגה לשטח הציבורי מסתכמת בסנטימטרים בודדים בלבד. אלא שבית המשפט קבע כי השימוש בקרקע מנע מהמדינה לנצל מגרש שלם בשטח 488 מ"ר – וחייב אותם בתשלום דמי שימוש ובהוצאות משפט (משפט)משה כהן
צעיר בן 20 נפצע קשה באירוע אלימות בנתניה
צעיר כבן 20 נפצע קשה באירוע אלימות בשדרות בן צבי בנתניה. לפי צוותי איחוד הצלה, הצעיר סבל מפציעות חודרות וקיבל טיפול רפואי ראשוני בזירה. הוא פונה לבית חולים כשמצבו מוגדר קשה.קובי רוזן
הרוג ו-2 פצועים בתאונה בין משאית לרכב בכביש 465 ליד עאבוד
גבר כבן 35 נהרג בתאונת דרכים בין משאית לרכב פרטי בכביש 465 סמוך לעאבוד. חובשים ופרמדיקים של מד"א קבעו את מותו במקום. בנוסף, פונו 2 פצועים לבית החולים על ידי הסהר האדום: גבר כבן 30 במצב בינוני עם חבלות בגופו ופצוע נוסף במצב קל. התאונה אירעה בשעה 22:32.קובי רוזן