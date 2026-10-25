היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט התמודד גם היום עם החקירה של עורך דינו של נתניהו עמית חדד, וגם עם לא מעט הערות מצד השופט | הציטוטים המלאים מאולם הדיונים (חדשות)

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