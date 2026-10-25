לקראת מתקפה על אירופה? איראן משגרת איום ישיר לעבר גרמניה 

לוחמים אמריקאים ( צילום: סנטקום צבא ארה"ב )

איראן העבירה אזהרה ברורה לגרמניה: אם ברלין תצטרף באופן גלוי לפעולה צבאית נגד טהרן, כל הבסיסים, המחנות והמתקנים הקשורים לגרמניה ברחבי האזור ייחשבו למטרות לגיטימיות. האזהרה פורסמה על ידי סוכנות הידיעות האיראנית פארס, המסתמכת על מידע שהשיג הכתב לענייני ביטחון והגנה שלה.

על פי הדיווח, האזהרה באה על רקע מה שאיראן מתארת כ"הגברת המאמצים האנטי-איראניים" של גרמניה. לפי חלק מהמקורות, הדיווח ממוקד ספציפית בבסיסים ומתקנים גרמניים במזרח התיכון, ולא בבסיסים בגרמניה עצמה. במהלך החודשים האחרונים פרסמו גורמים איראניים אזהרות חוזרות ונשנות נגד מדינות אירופיות שמארחות בסיסים אמריקניים או מאפשרות שימוש בהם לתמיכה בפעילות נגד איראן. באוגוסט 2026 דיווח ה-Financial Times על הערכות איראניות פנימיות לבחינת תקיפות אפשריות נגד נכסים אמריקניים באירופה, כולל בבולגריה ובקפריסין, במקרה של הסלמה אמריקנית. דוברים איראניים הדגישו שכל בסיס שמשמש לתקיפה נגד איראן ייחשב למטרה לגיטימית. עשרות נמחצו למוות: בניין בן-16 קומות קרס לתוך עצמו דני שפיץ | 09:59 נתניהו חשף בפנים חמורות סבר: "יש לנו סימנים מודיעיניים ברורים" כיכר השבת | 17:45 בתחילת אוקטובר 2026 דיווחו כלי תקשורת גרמניים ומערביים, בהסתמך על גורמי מודיעין מערביים, כי שירותי המודיעין האיראניים סימנו בסיסים אמריקניים בגרמניה עצמה - במיוחד Ramstein ו-Spangdahlem - כמטרות פוטנציאליות לפעולות חשאיות. ישראל התריעה בפני ארה"ב וגרמניה על הסיכון כשלושה שבועות קודם לכן.

מצור על איראן ( צילום: סנטקום צבא ארה"ב )

גרמניה הצהירה בעבר, בין היתר במרץ 2026, כי אין לה כוונה להשתתף ישירות בתקיפות אמריקניות-ישראליות נגד איראן. עם זאת, חיילים גרמניים מוצבים בירדן ובעיראק, וגרמניה מארחת בסיסים אמריקניים מרכזיים באירופה.

קנצלר גרמניה פרידריך מרץ ושר החוץ יוהאן ואדפול התייחסו לאיראן כאיום, בין היתר בשל תוכנית הטילים שלה שעלולה להגיע לאירופה.

במקביל, ארצות הברית החלה בפינוי דיפלומטים ובני משפחותיהם משורת נציגויות ברחבי המזרח התיכון, על רקע התרעות מודיעיניות חמורות בדבר מזימות איראניות להתנקשות בבכירים אמריקנים. על פי דיווחים ב"אקסיוס" וב"ניו יורק טיימס", איראן הגבירה משמעותית את מאמציה להוציא לפועל התנקשויות בדיפלומטים ובבכירים אמריקנים במזרח התיכון ומחוצה לו.

מוקדם יותר היום אמר ראש הממשלה נתניהו כי הוא רואה סימנים מודיעיניים לכך שאיראן מתכוננת לבצע פעולה נגד ישראל בימים הקרובים.