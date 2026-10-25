ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב היום (ראשון) פעם נוספת לסרטון איומים על איראן, וקבע באופן ברור כי ישנם איומים מוחשיים לקראת הבחירות המתקרבות.

"אני פה באחת מסוללות החץ שלנו, צה"ל ערוך גם בהגנה וגם בהתקפה, יש לנו סימנים מודיעיניים שהאויבים שלנו, איראן וגרורותיה יכולים לנסות לאתגר אותנו בהתקפות כדי לשבש את הבחירות", קבע נתניהו.

ראש הממשלה איים על איראן:

"אני מזהיר אותם: אל תנסו אותנו, אתם תספגו מכות בלי פרופורציה, הרבה יותר חזקות ממה שאתם מדמיינים. זאת תהיה מכה ניצחת לכם.

אל תטעו בנו, אל תנסו אותנו", סיים נתניהו.

זאת אינה הפעם הראשונה שראש הממשלה טוען שאיראן מכינה מתקפה נגד ישראל לקראת הבחירות המתקרבות.

יו"ר ועדת הבחירות קבע היום (ראשון) כי סרטון קודם של נתניהו כאשר מטוסי קרב ישראלים מאחוריו אינם מהווים תעמולת בחירות לא חוקי כיוון שהמטרה של הצילום הייתה להרתעת האויב.