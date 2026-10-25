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הכריז בצחוק וחטף

הבדיחה עלתה ביוקר: עופר וינטר הבמאי נחסם אחרי שהודיע על "פרישה"

הבמאי מכפר אדומים התבדח על הקריאות לפרישת הפוליטיקאי הנושא את שמו.  הרשתות סיווגו את הפוסט כהתחזות וחסמו אותו: "אני לא הוא" (בארץ, אנשים)

יט
יאיר טוקר
כיכר השבת |
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עופר וינטר (צילום: אבשלום ששוני\פלאש90)

עופר וינטר, במאי ויוצר אנימציה מכפר אדומים, החליט להתבדח על רקע הקריאות במערכת הפוליטית לפרישת הפוליטיקאי הנושא שם זהה לשמו – תא"ל במיל' עופר וינטר, יו"ר מפלגת "עמך ישראל". אלא שמנגנוני הזיהוי של הרשתות החברתיות פחות התחברו לבדיחה: החשבונות שלו ב ובטיקטוק נחסמו מיד בטענה להתחזות.

מערכת הבחירות הנוכחית מייצרת לא מעט דרמות, אך נראה שעבור עופר וינטר – היוצר והבמאי – היא הגיעה לשיא לא צפוי. לאחר שבמחנה התרבו הקולות הקוראים לתא"ל במיל' עופר וינטר לפרוש מהמרוץ, החליט שמו הכפול להעלות פוסט הומוריסטי ברשתות.

"אחרי לבטים רבים, החלטתי שלא לרוץ בבחירות. אמשיך לשרת את עם ישראל מהמקום שלי", כתב היוצר בפייסבוק ובטיקטוק. כך דווח ב-Ynet.

הבדיחה אולי הצחיקה את העוקבים, אך המערכות האוטומטיות של ענקיות הטכנולוגיה סיווגו את הפוסט כפייק ניוז והתחזות לדמות ציבורית. התוצאה: פייסבוק וטיקטוק השביתו מידית את חשבונותיו של היוצר.

"אני לא הוא"

לפי הדיווח ב-Ynet, בסרטון הבהרה שפרסם בחשבון הוואטסאפ שלו, הציג וינטר את תעודת הזהות שלו כדי להוכיח שהוא אכן אדם אמיתי הנושא את השם הזה כבר 40 שנה.

"הרבה אנשים מתבלבלים בין עופר וינטר המקורי – אני – לבין עופר וינטר השני", אמר בהומור. "נכון, זה מבלבל כי שנינו עם קול עמוק וסמכותי ורקורד צבאי מפואר... אני הייתי סמל במודיעין שדה, וגם הוא עשה איזה משהו בצבא, אבל אנחנו לא אותו בן אדם. אני במאי ויוצר אנימציה, והוא חייל משוחרר".

וינטר סיכם בפנייה לגולשים ולכלי התקשורת: "תפסיקו לשלוח לי הודעות יח"צ או הודעות לעיתונות, כי אני לא הוא. ורק תפתחו לי את הפייסבוק כדי שאני אוכל לקרוא דברים ארוכים".

בינתיים, עד שהערעור שהגיש לרשתות החברתיות יתקבל – אם בכלל – היוצר מתנחם בחשבון האינסטגרם שלו שטרם נחסם, ומקווה שמערכות הזיהוי לא יגיעו גם לשם.

כזכור, בימים האחרונים מופעל לחץ כבד על יו"ר מפלגת "עמך ישראל", תא"ל במיל' עופר וינטר, לפרוש מהמירוץ לכנסת. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם היום סרטון חריף, בו הוא חושף את מה שהוא מכנה "התוכנית" של וינטר ושל יו"ר 'ישראל ביתנו' . על פי נתניהו, שני הפוליטיקאים "סגורים זה עם זה" למרות המתקפות ההדדיות שהם מפנים זה כלפי זה בפומבי.

גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הציע לוינטר לפרוש מהמירוץ תמורת תפקיד שר במשרד הביטחון ממכסת מפלגת הציונות הדתית, לצד סמכויות מלאות להקמת מנהלת הגירה מרצון מעזה ומנהלת לגיוס ושילוב חרדים. וינטר דחה את ההצעות והצהיר כי ימשיך לרוץ עד הסוף.
בנימין נתניהואביגדור ליברמןפייסבוקטיקטוקבצלאל סמוטריץעופר וינטרעמך ישראל

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