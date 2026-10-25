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ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם היום (ראשון) סרטון חריף, בו הוא חושף את מה שהוא מכנה "התוכנית" של יו"ר מפלגת 'עמך ישראל' עופר וינטר ושל יו"ר 'ישראל ביתנו' אביגדור ליברמן. על פי נתניהו, שני הפוליטיקאים "סגורים זה עם זה" למרות המתקפות ההדדיות שהם מפנים זה כלפי זה בפומבי.

"רוצים לשמוע משהו מוזר? שמתם לב שווינטר כמעט ולא תוקף את ליברמן? שהוא כל הזמן תוקף אותי ואת הליכוד?", פתח נתניהו את דבריו בסרטון. הוא הוסיף והזכיר כי לפני מספר ימים אמר וינטר שהוא טעה כשהמליץ על נתניהו לראשות הממשלה. "עכשיו, כמה ימים לפני הבחירות, הוא וליברמן תוקפים זה את זה למראית עין. אבל בעצם – הם סגורים זה עם זה", טען ראש הממשלה. על פי נתניהו, התוכנית המשותפת של השניים היא "למנוע ממשלת ימין בראשותי, ולכפות על ישראל ממשלה שליברמן הוא ראש הממשלה ווינטר הוא שר הביטחון, או לכפות בחירות חוזרות ונשנות עד שהם יצליחו להשיג את המטרה הזאת".

דבריו של נתניהו | צפו - צילום: דוברות 10 10 0:00 / 1:06 דבריו של נתניהו | צפו ( צילום: דוברות )

נתניהו השווה את המצב הנוכחי לתרגילים קודמים שהתרחשו בעבר. "הם רוצים לחזור על התרגיל של ליברמן ב-2019 כשכפה בחירות חוזרות, והתרגיל של בנט ב-2021 כשדרס וקיבל ראשות ממשלה עם שישה מנדטים", אמר ראש הממשלה.

בסיום הסרטון קרא נתניהו לבוחרים: "אל תיפלו בפח לתרגיל שלהם! איך עוצרים אותו? קודם כל, לא מצביעים וינטר או ליברמן. מצביעים מחל, כדי שיחד עם ידידי הנשיא טראמפ נסיר אחת ולתמיד את האיום הגרעיני באיראן. בפתק אחד – מחל – עוצרים את התרגיל ועוצרים את איראן".

הסרטון מגיע בעת שמפלגת 'עמך ישראל' בראשות וינטר נמצאת בחלק מהסקרים מתחת לאחוז החסימה. במפלגות הימין מאיצים את הלחץ הפומבי כלפי וינטר לפרוש מהמירוץ, בעקבות הודעתו של בני גנץ על פרישתו מהבחירות הקרובות.