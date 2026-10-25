נשיא ארצות הברית לשעבר ברק אובמה נכנס למערכת הבחירות לקראת בחירות האמצע בארצות הברית, ופתח במתקפה ישירה על הנשיא דונלד טראמפ וממשלו.

עשרה ימים לפני הבחירות, אובמה הגיע לעצרות בחירות באוהיו ובמישיגן, קרא לתומכי המפלגה הדמוקרטית לצאת להצביע והציג את הבחירות כהזדמנות לבלום את מדיניות הנשיא. במישיגן תקף אובמה את מה שכינה שחיתות והתנהלות כושלת בממשל טראמפ, וטען כי הנשיא מתמקד בקידום אינטרסים אישיים ובמתן טובות הנאה. הוא גם מתח ביקורת על הרפובליקנים שלדבריו מאפשרים את ההתנהלות הזאת, וקרא להחזיר את האחריות לממשל.

אובמה במישגן - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:20 אובמה במישגן ( צילום: רשתות חברתיות )

"אנחנו חייבים להעביר את המתג, להביא אחריות לממשלה הזאת", אמר אובמה, כשהוא מתייחס לבחירות הקרובות כהזדמנות לרסן את פעולותיו של טראמפ.

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הנשיא לשעבר תקף גם את מדיניות טראמפ מול איראן. לדבריו, המלחמה והאיומים על השיט במצר הורמוז העניקו לאיראן כוח כלכלי משמעותי, בשל חשיבותו של המצר להעברת נפט לשווקים ברחבי העולם. הוא לעג גם לטענות הממשל בדבר הצלחותיו בזירה האיראנית.

אובמה לא הסתפק בתקיפת מדיניותו של טראמפ, ושלח עקיצות גם לעבר שר ההגנה פיט הגסת'. הנשיא לשעבר לעג לעיסוקו של הגסת' במראה החיצוני ובכושר הגופני של החיילים האמריקנים, ושאל: ״כמה זמן אתם חושבים ששר ההגנה מבלה מול המראה בבוקר?״

אובמה תקף גם את התבטאויותיו של הגסת' בנוגע לרוח הלחימה בצבא האמריקני, ולעג לרעיון של שידור הוצאות להורג בשידור חי כאמצעי לטיפוח רוח הלוחם הגברית. לדבריו, הגסת' מתמקד בעניינים כמו קווי הלסת ורמות הגבריות של החיילים, במקום בנושאים החשובים לביטחון המדינה.

בהמשך לעג אובמה גם לשיפוצים שעורך טראמפ בבית הלבן, והשווה את מראהו החדש למקום שבו סדאם חוסיין היה פותח סניף של רשת המסעדות האמריקנית צ'יזקייק פקטורי. הוא ניצל את הבמה כדי לתקוף את התנהלות הנשיא, שאותו האשים בקידום אינטרסים אישיים על חשבון הציבור, וקרא לתומכי הדמוקרטים לצאת להצביע בבחירות האמצע.

באוהיו התייצב אובמה לצד המועמדים הדמוקרטים שרוד בראון, המתמודד לסנאט, ואיימי אקטון, המתמודדת על תפקיד מושלת המדינה. הוא תקף את המועמד הרפובליקני למושלות, ויווק רמאסוואמי, על רקע קמפיין פרסומי שעסק בילדותה של אקטון ועורר סערה פוליטית.

טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

בהמשך הגיע לדטרויט שבמישיגן כדי לתמוך במועמד הדמוקרטי לסנאט עבדול אל סייד ובמועמדת הדמוקרטית למושלות ג'וסלין בנסון. אובמה גם התייחס להתקפות נגד אל סייד על רקע שמו ואמונתו, והשווה אותן לטענות שהופנו נגדו בעבר בנוגע לזהותו ולדתו.

כניסתו של אובמה למערכה מגיעה בשעה שהמאבק על השליטה בקונגרס האמריקני מתקרב להכרעה. בחירות האמצע, שייערכו ב־3 בנובמבר, יקבעו את הרכב הקונגרס ויוכלו להשפיע על יכולתו של טראמפ לקדם את מדיניותו בשנתיים האחרונות של כהונתו.

אובמה נחשב לאחד הקולות הבולטים במפלגה הדמוקרטית גם שנים לאחר שעזב את הבית הלבן, והמפלגה מקווה שהופעותיו יסייעו להמריץ את בוחריה במדינות שבהן מתקיימים מרוצים צמודים. בשבוע הבא הוא צפוי להשתתף גם בעצרת בחירות בג'ורג'יה, בעוד טראמפ ממשיך לקיים עצרות ולגייס תמיכה במועמדים הרפובליקנים.