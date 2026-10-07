נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס היום (רביעי) ליחסיו עם יריביו הפוליטיים במהלך דברים שנשא מהמשרד הסגלגל בבית הלבן.

"יכולתי לעשות דברים רעים מאוד להילארי קלינטון", פתח טראמפ. "יכולתי לעשות דברים רעים מאוד מאוד לג'ו ביידן. יכולתי לעשות דברים רעים מאוד לברק חוסיין אובמה".

בהמשך דבריו הסביר הנשיא את המניע שהוביל אותו להימנע מצעדים אלו מול יריביו מהמפלגה הדמוקרטית. "חשבתי שזה לא ראוי לעשות זאת, מפני שצריך להתייחס למוסד הנשיאות בכבוד", ציין.

עם זאת, טראמפ לא היסס להצביע על מה שהוא רואה כחוסר הדדיות זועק מצידם של יריביו. "ואז גיליתי שהם הדיחו אותי - פעמיים", הוסיף, תוך שהוא מתייחס לשני הליכי ההדחה שעבר במהלך כהונתו.

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בדבריו הדגיש הנשיא כי תפיסת הכוח והסמכות שלו עומדת בעינה גם כיום. "ועד לרגע זה, אני יכול לעשות מה שבא לי, אם ארצה", אמר טראמפ, והמשיך ותקף את התנהלות יריביו בעבר.

"הם עשו כמה דברים רעים מאוד. הרגע הזכרתם את זה, זה עתה הוזכר בצורת שאלה - מה שהם עשו. בלתי חוקי מאוד מה שהם עשו, הרבה דברים בלתי חוקיים", טען הנשיא.

למרות ההאשמות הקשות הללו, בחר טראמפ לחתום את דבריו בחזרה על העיקרון המנחה אותו לתפיסתו. "אבל אני רואה במוסד הנשיאות תפקיד מקודש מאוד", הצהיר.