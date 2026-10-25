השמועות היו מוקדמות? קים ג'ונג און הופיע לפתע בסין 

קים ג'ונג און הופיע לפתע בסין ( צילום: צפון קוריאה )

מנהיג צפון קוריאה הגיע לביקור פתע בעיר הגבול דאנדונג, חצה את הגשר החדש בין המדינות, ביקר באנדרטה לזכר חללי מלחמת קוריאה וסייר במפעל לייצור כלי רכב. מי שליווה אותו היה הבכיר הרביעי בדרגתו בסין, שהעביר לו את ברכותיו של הנשיא שי ג'ינפינג.

מנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און הגיע בשבת לביקור מפתיע בסין, ימים לאחר ששמועות ברשתות החברתיות טענו כי מצבו הרפואי הידרדר באופן חמור. לפי דיווחים בתקשורת הבינלאומית, קים הגיע לעיר הגבול הסינית דאנדונג, שם התקבל בידי וואנג הונינג, אחד הבכירים הבולטים בהנהגה הסינית.

קים ג'ונג און הופיע לפתע בסין - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:48 קים ג'ונג און הופיע לפתע בסין ( צילום: רשתות חברתיות )

הביקור התקיים ללא פגישה עם נשיא סין שי ג'ינפינג. במקום זאת, קים נפגש עם וואנג, יו"ר הוועדה הלאומית של הוועידה המייעצת הפוליטית של העם הסיני, הנחשב לבכיר הרביעי בדרגתו במדינה. וואנג העביר לקים את ברכותיו של הנשיא הסיני, והצדדים הביעו רצון להעמיק את שיתוף הפעולה בין המדינות. אחרי שהתנפלה עם מזרק על בחור ישיבה: החשודה נתפסה במהלך השבת יוסי נכטיגל | 08:39 במהלך הביקור חצה קים את גשר נהר יאלו החדש, המחבר בין צפון קוריאה לעיר דאנדונג שבסין. הגשר, שאורכו כשלושה קילומטרים, נפתח לתנועה החודש לאחר עיכוב של שנים, אף שבנייתו הושלמה כבר בשנת 2014. פתיחתו צפויה להקל על העברת סחורות, חומרי גלם וציוד בין המדינות ולחזק את קשרי המסחר ביניהן. קים ביקר גם באנדרטה המנציחה את החיילים הסינים שנהרגו במלחמת קוריאה בשנים 1950 עד 1953, שבה נלחמה סין לצד צפון קוריאה נגד דרום קוריאה וכוחות האו"ם. הביקור נערך ערב יום השנה לכניסת הכוחות הסיניים למלחמה, ונועד להדגיש את הקשרים ההיסטוריים בין שתי המדינות.

קים ג'ונג און הופיע לפתע בסין - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:12 קים ג'ונג און הופיע לפתע בסין ( צילום: רשתות חברתיות )

בהמשך סייר קים במפעל לייצור כלי רכב בעיר, בליווי וואנג ובכירים נוספים. במהלך המפגשים הדגיש את חשיבות הידידות בין המדינות ואת רצונה של פיונגיאנג להרחיב את שיתוף הפעולה המעשי עם בייג'ינג.

סין היא שותפת הסחר המרכזית של צפון קוריאה ומקור חיוני לתמיכה כלכלית ודיפלומטית במשטרו של קים. בשנים האחרונות העמיקה צפון קוריאה גם את קשריה הצבאיים עם רוסיה, וכעת ניכרים מאמצים לחזק מחדש את היחסים עם בייג'ינג.

קים שב לצפון קוריאה בתום ביקור בן יום אחד, כאשר וואנג ליווה אותו בחזרה אל הגשר. הביקור היה נסיעתו הראשונה לסין מאז ספטמבר 2025, אז נפגש עם שי ג'ינפינג בבייג'ינג.

בימים שקדמו לביקור הופצו ברשתות החברתיות שמועות שלפיהן קים סבל מדימום מוחי חמור ואף מת. שירות המודיעין של דרום קוריאה מסר למחוקקים כי ההערכות שלפיהן מת אינן נכונות. התקשורת הצפון קוריאנית דיווחה עוד קודם לכן על הופעתו באירוע ציבורי בפיונגיאנג, וכעת ביקורו בסין מספק תיעוד נוסף לפעילותו.