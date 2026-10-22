אחרי פרעות הענק בשבת האחרונה בצרפת, ערוצי החדשות במדינה מראיינים בעלי עסקים ואזרחים כדי לשמוע מהם איך הם מתמודדים עם המצב.

אחד מהם, יהודי בעל עסק מקומי בשדרות מג'נטה שבפריז שיתף בתחושת הביטחון המעורערת במדינה ואמר כי "בנס לא קרה אצלי כלום".

"אני יהודי, ואני לא חושב שהיהודים צריכים להישאר במדינה הזו", ציין התושב במהלך הריאיון. כשנשאל האם לדעתו על הציבור היהודי לעזוב את צרפת, השיב בנחרצות כי "לדעתי כן, הכי מהר שניתן".

התושב הפנה אצבע מאשימה חריפה כלפי המפה הפוליטית במדינה וציין כי "זה בעיקר השמאל הקיצוני". בתשובה לשאלה האם גורמים אלו מביאים להגברת החשדנות והפגיעה ביהודים, אישר את הדברים ואמר כי "כן, ב-100%, הם זקוקים לציבור הבוחרים הערבי".

הוא תיאר כי תחושת המוגנות האישית באזור מגוריו התפוגגה לחלוטין, והבהיר באופן חד-משמעי כי "אני לא מרגיש בטוח כאן בכלל".