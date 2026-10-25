אסון כבד בחיל האוויר של הפיליפינים: שני מטוסי אימון צבאיים התנגשו באוויר במהלך טיסת אימונים והתרסקו בתוך בסיס חיל האוויר פרננדו, בעיר ליפה שבמחוז בטנגס, מדרום לבירה מנילה. כל ארבעת הטייסים שהיו על סיפון המטוסים נהרגו.

התאונה התרחשה ביום שישי, 23 באוקטובר, בשעה 15:51 אחר הצהריים לפי השעון המקומי. לפי הדיווחים, שני המטוסים טסו בגובה נמוך במהלך אימון משותף, כאשר התנגשו זה בזה והתרסקו בשטח הבסיס הצבאי. תיעודים שהופצו ברשתות החברתיות מציגים את רגע ההתנגשות ואת המטוסים צונחים לקרקע. שני המטוסים היו מדגם אס־אף 260, מטוסי אימון חד מנועיים המשמשים את חיל האוויר הפיליפיני להכשרת טייסים. אחד המטוסים התרסק בסמוך למגורי אנשי צבא בבסיס, אולם לא דווח על נפגעים נוספים בקרב אנשי הבסיס או בקרב אזרחים.

אסון קטלני: שני מטוסי קרב התנגשו באוויר, ארבעה טייסים נהרגו - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:07 אסון קטלני: שני מטוסי קרב התנגשו באוויר, ארבעה טייסים נהרגו ( צילום: רשתות חברתיות )

בעקבות האסון, חיל האוויר הפיליפיני הודיע על קרקוע זמני של כלל מטוסי הדגם עד להשלמת בדיקת נסיבות התאונה. צוותי תגובה הוזעקו למקום, ונפתחה חקירה שנועדה לקבוע מה הוביל להתנגשות הקטלנית.

בחיל האוויר אישרו את מותם של ארבעת הטייסים והביעו תנחומים למשפחותיהם. שמות ההרוגים טרם פורסמו, והצבא ביקש לכבד את פרטיות המשפחות בשעתן הקשה.

מטוס אס־אף 260 ( By Rob Schleiffert - SF260s, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31869923 )

התאונה מצטרפת לשורת אסונות שבהם היו מעורבים מטוסי אותו דגם. בחודש מאי השנה נהרגו שני טייסים בהתרסקות מטוס אס־אף 260 במהלך אימון במחוז בנגט שבצפון הפיליפינים. גם בשנת 2023 התרסק מטוס מאותו דגם במהלך טיסת אימונים, ושני אנשי הצוות שהיו עליו נהרגו.

חקירת האסון הנוכחי נמשכת, ובשלב זה לא נמסרו ממצאים רשמיים באשר לגורם להתנגשות.