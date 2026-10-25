רגע מאסון: בובת ענק השיבה באש זיקוקים קטלנית על ההמונים

מה שהיה אמור להיות אחד מרגעי השיא של חגיגות דתיות בהודו הפך בתוך שניות לכאוס: דמות ענקית הועלתה באש, זיקוקים החלו להתפוצץ לכל עבר, ורקטות וניצוצות נורו היישר לעבר הצופים. אנשים שנאספו במקום החלו להתרחק במהירות, בניסיון להימלט מהזיקוקים שהתעופפו לכיוונם.

האירוע התרחש במהלך אחד החגים המרכזיים בהודו, שבמסגרתו שופרים דמות ענקית של בובה, מין דמות המסמלת את הרוע. שריפת הדמות מסמלת את ניצחון הטוב על הרע, ומושכת מדי שנה המונים לצפות בטקס ובמופעי הזיקוקים הנלווים אליו.

רגע מאסון: בובת ענק השיבה באש זיקוקים קטלני על ההמונים - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:27 רגע מאסון: בובת ענק השיבה באש זיקוקים קטלני על ההמונים ( צילום: רשתות חברתיות )