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גיבור בפעולה

גבורה לעיני המצלמות: האב ששלף אקדח וגונן בגופו על בתו

חמושים ארבו לאב ולילדיו מחוץ לביתם בדרום אפריקה ופתחו לעברם באש | האב שלף את אקדחו, הגן בגופו על בתו והשיב בירי קטלני (בעולם)

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אריה רוזן
כיכר השבת |
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אב בן 53 מדרום אפריקה הפך לגיבור לאחר שתועד מגן על בתו במהלך ניסיון שוד חמוש מחוץ לביתו בעיר פיינטאון, סמוך לדרבן. האב, סידני היל, הצליח לחסל אחד מהתוקפים ולהבריח את האחרים במהלך חילופי אש דרמטיים.

האירוע התרחש כאשר היל יצא מביתו ברכבו עם ילדיו. לפתע חסם את דרכם רכב ובו מספר חשודים חמושים, שפתחו לעברם באש.

האב שלף את אקדחו והשיב בירי, תוך שהוא משתמש בגופו כדי להגן על בתו שישבה לצדו. על פי הדיווחים, במהלך העימות נורו כ-27 כדורים בתוך 14 שניות בלבד.

אחד החשודים נהרג והאחרים נמלטו מהמקום. דובר המשטרה המקומית אישר כי נפתחה חקירה בעקבות האירוע. "החשודים פתחו באש, והקורבן השיב בירי ופצע אנושות את אחד החשודים. יתר החשודים נמלטו ברכבם", מסר.

התיעוד ממצלמת הרכב הפך לוויראלי ועורר גל של שבחים לאב. אנדראס מתיאוס, בכיר בחברת אבטחה מקומית, אמר: "האיש הזה הוא גיבור. קודם כול, הוא דאג באופן אינסטינקטיבי לביטחון משפחתו. הוא הצליח להשיב אש ולנטרל את האיום".
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