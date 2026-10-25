עשרות נמחצו למוות: בניין בן-16 קומות קרס לתוך עצמו

אסון כבד בבירת קניה: בניין רב קומות שהיה בשלבי בנייה קרס ביום שישי האחרון באזור איסטליי שבניירובי, בירת המדינה, וקבר תחתיו בני אדם. כוחות הצלה הוזעקו לזירה והחלו במבצע מורכב לאיתור לכודים ולחילוצם מתוך הריסות הבטון והברזל.

על פי הדיווחים, הבניין, שהתנשא לגובה של כ־16 קומות לפי חלק מהפרסומים, קרס באזור מסחרי צפוף שבו פועלים בתי עסק רבים. בתיעודים מהזירה נצפו ענני אבק עצומים ואת המבנה קורס, כשחלקיו נערמים זה על גבי זה והופכים להריסות כבדות.

שר הפנים של קניה, קיפצ'ומבה מורקומן, מסר כי שבעה בני אדם דווחו כנעדרים לאחר הקריסה. לדבריו, באתר שהו 67 פועלי בניין, במקביל, בקומות התחתונות ובמרתף פעלו כ־11 חנויות, והחשש היה כי עובדים, סוחרים ולקוחות נלכדו מתחת להריסות.