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בנייה לקויה

עשרות נמחצו למוות: בניין בן-16 קומות קרס לתוך עצמו

מבנה בבנייה קרס באזור מסחרי צפוף בבירת קניה והפך לערימת בטון וברזל | כוחות החילוץ פעלו לאיתור נעדרים, לאחר שאנשים נלכדו מתחת להריסות (חדשות בעולם) 

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
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אסון כבד בבירת קניה: בניין רב קומות שהיה בשלבי בנייה קרס ביום שישי האחרון באזור איסטליי שבניירובי, בירת המדינה, וקבר תחתיו בני אדם. כוחות הצלה הוזעקו לזירה והחלו במבצע מורכב לאיתור לכודים ולחילוצם מתוך הריסות הבטון והברזל.

על פי הדיווחים, הבניין, שהתנשא לגובה של כ־16 קומות לפי חלק מהפרסומים, קרס באזור מסחרי צפוף שבו פועלים בתי עסק רבים. בתיעודים מהזירה נצפו ענני אבק עצומים ואת המבנה קורס, כשחלקיו נערמים זה על גבי זה והופכים להריסות כבדות.

שר הפנים של קניה, קיפצ'ומבה מורקומן, מסר כי שבעה בני אדם דווחו כנעדרים לאחר הקריסה. לדבריו, באתר שהו 67 פועלי בניין, במקביל, בקומות התחתונות ובמרתף פעלו כ־11 חנויות, והחשש היה כי עובדים, סוחרים ולקוחות נלכדו מתחת להריסות.

עשרות נמחצו למוות: בניין בן-16 קומות קרס לתוך עצמו
עשרות נמחצו למוות: בניין בן-16 קומות קרס לתוך עצמו (צילום: רשתות חברתיות)

כוחות החילוץ פעלו לאורך שעות ארוכות, תוך שימוש בכלים הנדסיים ובאמצעים לאיתור ניצולים. ביום שבת דווח כי אדם אחד חולץ מההריסות לאחר שחלפו יותר מ־24 שעות מאז הקריסה. צוותי ההצלה המשיכו בחיפושים אחר נעדרים נוספים, ובמקביל נעשה שימוש בכלבים ובחיישנים תרמיים.

מושל ניירובי, ג'ונסון סקג'ה, מסר כי למבנה לא היה אישור אכלוס, אף שבקומות התחתונות פעלו עסקים. אנשי מקצוע שהגיעו לזירה סיפרו גם על דיווחים שלפיהם נראו סדקים במבנה עוד לפני שקרס.

הרשויות פתחו בבדיקת נסיבות האסון, ובמקביל נמשכו מאמצי החילוץ. לפי נתוני בדיקה שפורסמו בקניה, 87 אחוזים מהמבנים שנבדקו ברחבי המדינה בשנה הקודמת לא עמדו בתקנים הנדרשים או שלא החזיקו באישורים המתאימים.
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